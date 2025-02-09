عشرات المستوطنين يقتحمون باحات الأقصى بحماية شرطة الاحتلال الإسرائيلي

اقتحم عشرات المستوطنين الإسرائيليين اليوم /الأحد/، باحات المسجد الأقصى المبارك، بحماية شرطة الاحتلال من جهة باب المغاربة، ونفذوا جولات استفزازية في باحاته، وأدوا طقوسا تلمودية علنية.

وأفادت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا"، بأن شرطة الاحتلال - التي اعتدت على المصلين وأبعدتهم - شددت إجراءاتها العسكرية على أبواب البلدة القديمة والمسجد الأقصى.

وفي سياق آخر، أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، استشهاد مواطنة (21 عاما) اليوم، في مخيم نور شمس شرق طولكرم، وأصيب والدها بعيار ناري في القدم.

وكانت جمعية الهلال الأحمر، قد أفادت بأن طواقمها في طولكرم تسلمت طفلا (14 عاما) بعد إصابته في مخيم نور شمس.