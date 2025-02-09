الشرطة الهندية تعلن مقتل 31 مسلحا واثنين من قوات الأمن في مواجهات بولاية "تشاتيسجاره"

أعلنت الشرطة الهندية مقتل 31 مسلحا، واثنين من قوات الأمن؛ في مواجهات عنيفة اندلعت بين الجانبين في منطقة "بيجابور" بولاية "تشاتيسجاره".

وذكرت قناة "إن دي تي في" الهندية - في نشرتها الناطقة بالإنجليزية - أن اثنين من أفراد الأمن أصيبا أيضا في تبادل إطلاق النار مع المسلحين، مشيرة إلى أنه تم إجلاؤهما من المنطقة ونقلهما إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم.

بدوره، تعهد وزير الداخلية أميت شاه بالقضاء على المسلحين الماويين بحلول 31 مارس 2026.. كما أعرب عن تعازيه لعائلتي الجنديين اللذين لقيا مصرعهما في تبادل إطلاق النار.

وأعلن الوزير الهندي - في منشور له على منصة "إكس" - مصادرة كمية كبيرة من الأسلحة والمتفجرات خلال هذه العملية.