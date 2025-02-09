وزير التعليم العالي يتفقد جامعة سمنود التكنولوجية بالغربية

تفقد الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، اليوم الأحد، جامعة سمنود التكنولوجية بمحافظة الغربية، يرافقه الدكتور منتصر دويدار رئيس جامعة سمنود التكنولوجية، ولفيف من رؤساء الجامعات وقيادات الجامعة والمحافظة؛ للاطمئنان على انتظام الدراسة بالفصل الدراسي الثاني للعام الجامعي 2024/2025، وشملت عدد من المدرجات والقاعات الدراسية، واطمأن على تواجد أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة بالجامعة؛ لضمان حسن سير وانتظام العملية التعليمية.

كما تفقد الوزير مبنى المعامل، وورش العمل، ويضم المبنى ورشة الأعمال الأساسية، والتي تحتوي على 6 ماكينات، و5 ماكينات غزل ونسيج، و30 ماكينة في ورشة الملابس الجاهزة، فيما يحتوي المبنى على معمل الفيزياء، و3 معامل للحاسب الآلي، ويحتوي كل معمل على 25 جهازًا، كما يضم المبنى معمل الصناعات الغذائية ويحتوي على 18 جهازًا من أجهزة التصنيع الغذائي، ومعرض الجامعة، ويحتوي على عدد من الماكينات كنماذج لمشروعات تطبيقية، وأثنى الوزير على المنتجات التي نفذها الطلاب، التي تُعد نتاجًا للتدريبات العملية والتطبيقية.

وأشار الدكتور أيمن عاشور، إلى أهمية الجامعات التكنولوجية حيث تعمل على إكساب الطلاب المهارات العلمية والعملية لمواكبة متطلبات سوق العمل، وذلك من خلال برامج تكنولوجية تسهم في تطوير قطاع الصناعة بالمناطق الجغرافية المحيطة بها، بما يخدم أهداف التنمية المستدامة من خلال تخريج كوادر تكنولوجية مؤهلة علميًا وعمليًا لسوق العمل، وفقًا لمتطلبات المشروعات القومية والنطاق الجغرافي للجامعات ورؤية التنمية المستدامة رؤية مصر (2030)، لافتا أن الجامعات التكنولوجية الجديدة مهتمة بتبادل الخبرات مع الجامعات الدولية المرموقة، وإبرام بروتوكولات تعاون مع مختلف الجهات، وإتاحة الفرص أمام رجال الصناعة والشركات، والجهات والمؤسسات الداعمة والتمويلية، لتبني ابتكارات طلاب الجامعات، ودخولها حيز التنفيذ العملي، والاستفادة من الطاقات والعقول الخلاقة والأفكار الرائعة.

شهد الجولة التفقدية، الدكتور عبدالرازق دسوقي رئيس جامعة كفر الشيخ، والدكتور شريف خاطر رئيس جامعة المنصورة، والدكتور حمدان ربيع رئيس جامعة دمياط، والدكتور محمد حسين رئيس جامعة طنطا، والدكتور محمود عيسى نائب محافظ الغربية، والدكتور أحمد الجيوشي أمين مجلس الجامعات التكنولوجية، ومحمد غانم رئيس الإدارة المركزية لشؤون مكتب الوزير، ولفيف من قيادات الجامعة وأعضاء مجلس النواب.

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