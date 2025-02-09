دبلوماسي روسي: الوفد الأمريكي للأمم المتحدة يعاني من "نقص نشاط غير مألوف" بعد قرارات ترامب

ألقى مبعوث روسيا لدى مكتب الأمم المتحدة والمنظمات الدولية الأخرى في جنيف جينادي جاتيلوف الضوء على قلة نشاط ممثلي الوفد الأمريكي بشكل "غير مألوف" في اجتماعات الهيئات المختلفة للأمم المتحدة.

وقال جاتيلوف - في تصريح لوكالة أنباء (تاس) الروسية، اليوم /الأحد/ - "إن الوفد الأمريكي يعاني الآن من عدم اليقين التام وسوء الفهم بشأن كيفية التصرف في المنظمات الدولية بعد القرارات التي اتخذها الرئيس الأمريكي الجديد دونالد ترامب.. وفي العديد من الهيئات الأممية لا ينشط المبعوثون الأمريكيون على الإطلاق، فهم يجلسون فقط ويستمعون، وهو أمر غير معتاد بالنسبة للوفد الأمريكي".

وأضاف: "على سبيل المثال في مؤتمر نزع السلاح دخلنا باستمرار في مناقشات مع الجانب الأمريكي للدفاع عن مواقفنا، ووجهوا اتهاماتهم لنا وما إلى ذلك، ولكن خلال الاجتماعات القليلة الماضية لا يمكن رؤية أو سماع ممثليهم على الإطلاق".

ولفت إلى أن هذه هي المرة الأولى خلال فترة تواجده في منصبه التي يلاحظ فيها مثل هذا الوضع.. وبحسب تقديراته، فإن ذلك مرتبط بعدم اليقين المتعلق بموقف واشنطن ومسارها المستقبلي بشأن قضية الانسحاب الأمريكي من هيئات الأمم المتحدة.

وتابع: المبعوث الروسي أنه "من الواضح أن الدبلوماسيين الأمريكيين لم يتلقوا حتى الآن التعليمات المناسبة من وزارة الخارجية الأمريكية أو البيت الأبيض حول كيفية التصرف، وبالتالي فإن هذا هو الوضع غير الواضح الذي يعيشون فيه حاليا".

يُذكر أنه في 21 يناير الماضي وقع ترامب أمرا تنفيذيا بشأن انسحاب الولايات المتحدة من منظمة الصحة العالمية، مبررا قراره بأن الولايات المتحدة تقدم مساهمات عالية بشكل غير متناسب مقارنة بالدول الأخرى.. وفي 4 فبراير الجاري، أعلن البيت الأبيض أن ترامب وقع أيضا أمرا تنفيذيا بانسحاب الولايات المتحدة من مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة ووكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا).