تخوفات من القيادة السورية.. وزيارات أوروبية لـ«جس النبض»

قال خليل هملو مراسل قناة «القاهرة الإخبارية» من دمشق، إنّ زيارة وزير الخارجية اليوناني جورج جيرابتريتيس لسوريا تأتي في إطار الزيارات الأوروبية لدمشق، موضحا أنه سبقه وزراء خارجية فرنسا وألمانيا وعدد من المسؤولين الأوروبيين.

زيارة وزير خارجية اليونان لسوريا ذات أهمية خاصة

وأضاف «هملو»، خلال رسالة على الهواء، أنّ زيارة وزير الخارجية اليوناني لسوريا تكتسب أهمية خاصة، باعتبار أن اليونان تربطها علاقات وثيقة مع الحكومة السورية السابقة، مشيرا إلى أن هناك الكثير من الملفات التي يجرى العمل عليها حالياً لضبط هذا الأمر، وحفظ العلاقات الودية بين سوريا والدول الأوروبية.

زيارات لجس النبض بسبب تخوفات من القيادة السورية

وتابع: «وزير الخارجية السوري سيشارك خلال أيام في مؤتمر للاتحاد الأوروبي، وأيضا هناك دعوة جاءت للرئيس السوري أحمد الشرع لزيارة فرنسا، إذ أن هناك تواصل بين الرئيس السوري ونظيره الألماني»، لافتا إلى أن هذه الزيارات تأتي جميعها في إطار «جس النبض» والاطلاع أكثر بسبب وجود تخوفات لدى بعض الدول الأوروبية من القيادة السورية الجديدة.

ولفت مراسل «القاهرة الإخبارية» إلى أن كل المسؤولين الأوروبيين الذين زاروا دمشق وتحدثوا مع القيادة الجديدة خرجوا بانطباع جيد بأن المرحلة الانتقالية التي تجري في سوريا هي سلسة، وهناك التزامات من الحكومة السورية تجاه الجميع.