وكيلة الشيوخ: القمة العربية الطارئة رسالة قوية برفض مخططات التهجير الخبيثة

أكدت وكيلة مجلس الشيوخ النائبة فيبي فوزي أن انعقاد قمة عربية طارئة بالقاهرة؛ يبعث برسالة قوية للمجتمع الدولي بأن الدول العربية تقف صفا واحدا في مواجهة الاعتداءات الإسرائيلية والمطالبة بحل عادل للقضية الفلسطينية، مع التشديد على الرفض الجماعي، لأية مخططات خبيثة تستهدف تفريغ قطاع غزة من سكانه والقضية الفلسطينية من معناها.

وقالت فوزي - في تصريح خاص لوكالة أنباء الشرق الأوسط اليوم - إن مصر بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي تبذل جهودا خارقة للتعاطي مع التطورات المتلاحقة للأوضاع في الأراضي المحتلة، خاصة قطاع غزة؛ الأمر الذي يبلور بشدة أهمية عقد قمة عربية طارئة لمناقشة تطورات القضية الفلسطينية، حيث تحرص مصر على التنسيق العربي في هذا المنعطف الحاسم الذي بات يتطلب موقفا عربيا موحدا لمواجهة مختلف التحديات، سواء من خلال دعم الشعب الفلسطيني أو عبر التحركات الدبلوماسية على الساحة الدولية.

واعتبرت أن القمة فرصة لوضع استراتيجية واضحة للتحرك العربي سواء عبر الأمم المتحدة، أو من خلال المنظمات الإقليمية والدولية، أو حتى عبر الضغوط الاقتصادية والسياسية على الأطراف المتورطة في استمرار الصراع، فيما يمكن استثمارها أيضا في دعم الشعب الفلسطيني، إذ تحرص مصر ومعها الأشقاء العرب على أن تخرج القمة بقرارات فاعلة لدعم الفلسطينيين ماليا وسياسيا وإعلاميا، سواء عبر تقديم مساعدات إنسانية عاجلة أو من خلال تعزيز الحراك الدبلوماسي لنيل الاعتراف الدولي بحقوقهم.

وأضافت وكيلة مجلس الشيوخ أن قمة القاهرة المرتقبة تجسد - بعمق - دور مصر المحوري في القضية الفلسطينية، إذ طالما كانت مصر وسيطا رئيسا في المفاوضات بين الفلسطينيين والإسرائيليين، ولعبت دورا حاسما في وقف إطلاق النار، وتبادل الأسرى والرهائن.

وتابعت إن مصر تمتلك علاقات قوية مع العديد من الأطراف الدولية؛ ما يجعلها قادرة على حشد دعم دولي لمصلحة الفلسطينيين؛ سواء في الأمم المتحدة أو عبر التواصل مع القوى الكبرى مثل الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي، وبما يعود إيجابيا على التشغيل الإنساني لمعبر رفح البري، الذي يعد الشريان الأهم لقطاع غزة.

وأشارت إلى أهمية عقد قمة عربية طارئة؛ لمواكبة التطورات المتسارعة في القضية الفلسطينية، خاصة مع التصعيد المستمر والانتهاكات الإسرائيلية، لافتة إلى أن مصر، باعتبارها قوة إقليمية ذات ثقل دبلوماسي؛ قادرة على قيادة الحراك العربي لتقديم حلول عملية تخدم القضية الفلسطينية وتعزز التضامن العربي في هذا الملف الحيوي.