بوركينافاسو: تصفية 7 إرهابيين في عملية أمنية بشرق البلاد

قتل 7 إرهابيين جرى تصفيتهم في عملية أمنية لكتيبة قوات التدخل السريع التاسعة عشر في شرق بوركينافاسو.

ونقلت وكالة الأنباء البوركينية الرسمية، اليوم /الأحد/ عن مصادر أمنية لم تسمها - أن العملية الأمنية جرت في مناطق: كوسوجودو ودياكا وثيون بشرق البلاد، مشيرة إلى مواصلة قوات الدفاع والأمن عملياتها على الأرض لضمان سلامة المواطنين وتفكيك الجماعات الإرهابية.

وأوضحت الوكالة، أن العملية الأمنية أسفرت عن مقتل 7 إرهابيين ومصادرة 3 بنادق آلية من طراز "إيه كيه 47" ومسدس أتوماتيكي و4 دراجات نارية، بالإضافة إلى معدات أخرى كانت بحوزة الإرهابيين.

ودعت السلطات في بوركينا فاسو مواطني البلاد إلى تعزيز التعاون معها عبر إبلاغ قوات الدفاع والأمن بأي تحركات مشبوهة للإرهابيين.

وكانت القوات المسلحة لبوركينا فاسو شنت عملية عسكرية في الفترة بين 20 و31 يناير الماضي تمكنت خلالها من تصفية عشرات الإرهابيين.

ونفذت العملية كتيبة التدخل السريع الـ 23 بغطاء من القوات الجوية بالقرب من مناطق: جولماني وأوري وجورومبول ريس؛ مما أدى إلى تصفية العديد من الإرهابيين ومصادرة العديد من العتاد العسكري.

