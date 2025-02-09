عبقرية أعظم إنسان فى التاريخ...!"1"

الأحد 09/فبراير/2025 - 02:30 م

عندما أجريت حوارًا، منذ عِدَّةِ أعوام، مع أهم رمز من رموز الثقافة العربية،وهو الأستاذ رجاء النقاش، حدثني عن ذكرى هامة لا ينساها أبدا، حيث ذهب مع الاستاذ" سعد الدين وهبه" لزياره المفكر الكبير "عباس محمود العقاد" بمنزله، ثم كتب بعد هذه الزيارة مقالًا بعنوان "نصف ساعه في بيت العقاد" ذكر فيها انطباعاته بإِبْهَار شديد ....

وقال لى فى هذا الحوار انه من المفيد أن أقول لك أن الأستاذ "العقاد" جامعة وإنه أكثر من استفاد من كتبه وفكره...وأضاف أن كتب الأستاذ" العقاد" جامعة كاملة لكل من يريد أن يقرأ فهو للحق كاتب عظيم ملم بثقافات العالم وبكل الاتجاهات المختلفة ومن ناحية أخرى لديه قدرة فائقة على الهضم والاستنتاج والعرض...

وقال لو قرأ اي انسان ما كتبه الاستاذ "العقاد" لحصل على ثقافة عالية جدًا...لأن علمه غزير وثقافته واسعة...

بعد هذا الحوار كان على ان أَعُود مُجَدَّدًا لقراءة الكثير من مؤلفات المفكر الكبير عباس محمود العقاد وخاصة ما كتبه عن العبقريات الإسلامية...

وأحب أن أبدا معك فى إلقاء الضوء على كتابه الرائع والهام وهو "عبقرية محمد" وفيه تجلى بابداع فى اظهار عظمة سيد الخلق أجمعين سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وقد كتب فى مسـتـهـلّه عن اليوم الذي سمع فيه أول اقتراح له بتأليفه:

قال:‫ كنت أقيم في ضاحية العباسية البحرية على مقربة من الساحة التي كانت معدة للاحتفال بالمولد النبوي في كل عام...

‫ ولنا مجموعة من الأصدقاء المشتغلين بالأدب يشتركون في قراءة كتبه العربية والافرنجية...

‫ وفي يوم من أيام المولد كان الكاتب الانجليزي العظيم "توماس كارليل" هو محور الحديث كله، لأنه كما يعلم الكثيرون بين قراء العربية صاحب كتاب" الأبطال" الذي عقد فيه فصلا عن النبي محمد عليه الصلاة والسلام، وجعله نموذج البطولة النبوية بين أبطال العالم الذين اختارهم للوصف والتدليل... وإنا لنتذاكر آراءه ومواضع ثنائه على النبي، اذ بدرت من أحد الحاضرين الغرباء عن المجموعة كلمة نابية غضبنا لها واستنكرناها لما فيها من سوء الأدب وسوء الذوق وسوء الطوية وكان الفتى الذي بدرت منه الكلمة متحذلقا يتظاهر بالمعرفة ويحسب أن التطاول على الأنبياء من لوازم الاطلاع على الفلسفة والعلوم الحديثة.. فكان مما قاله شيء عن النبي والزواج، وشيء عن البطولة، فحواه: أن بطولة محمد أنما بطولة سيف ودماء...!

‫ قلت: «ويحك!.. ما سوغ أحد السيف كما سوغته أنت بهذه القولة النابية!».

‫ وقال صديقنا المازني

(أى يقصد "إبراهيم عبد القادر المازني الكاتب والشاعر والناقد ) «بل السيف أكرم من هذا، وانما سوغ صاحبنا شيئا آخر يستحقه.. وأشار إلى قدمه!».

‫ وارتفعت لهجة النقاش هنيهة، ثم هدأت بخروج الفتی صاحب الكلمة، واعتذاره قبل خروجه بتفسير كلامه على معنی مقبول، أو خيل اليه أنه مقبول...

‫ وتساءلنا: ما بالنا نقنع بتمجيد "كارليل" للنبي، وهو كاتب غربي لا يفهمه كما نفهمه، ولا يعرف الاسلام كما نعرفه. ثم سألني بعض الاخوان:

«ما بالك أنت يا فلان لا تضع لقراء العربية كتابا عن محمد على النمط الحديث؟».

‫ قلت: «أفعل.. وأرجو أن يتم ذلك في وقت قريب»...

‫ ولكنه لم يتم في وقت قريب...بل تم بعد ثلاثين سنة! وشاءت المصادفة العجيبة أن تتم فصوله في مثل الأيام التي سمعت فيها الاقتراح لأول مرة...

فكتبت السطر الأخير فيه يوم مولد النبي على حسب الشهور الهجرية، واتفقت هذه المصادفة على غير تدبير مني ولا من أحد، لأني لم أدبر لنفسي أوقات الفراغ التي هيأت لي أتمام فصوله وتقسيم العمل فيه يوما بعد يوم...

وأكد المفكر العملاق عباس محمود العقاد أن «عبقرية محمد» عنوان يؤدي معناه في حدوده المقصودة ولا يتعداها، فليس الكتاب سيرة نبوية جديدة تضاف إلى السير العربية والافرنجية التي حفلت بها «المكتبة المحمدية» حتى الآن... وليس الكتاب شرحًا للاسلام أو لبعض أحكامه أو دفاعًا عنه أو مجادلة لخصومه... فهذه أغراض مستوفاة في مواطن شتى يكتب فيها من هم ذووها ولهم دراية بها وقدرة عليها...‫ أنما الكتاب تقدير «لعبقرية محمد» بالمقدار الذي يدين به كل انسان ولا يدين به المسلم وکفی، وبالحق الذي يبث له الحب في قلب كل انسان، وليس في قلب كل مسلم وکفی...

‫ فمحمد هنا عظیم.. لأنه قدوة المقتدين في المناقب التي يتمناها المخلصون لجميع الناس... عظيم لأنه على خلق عظيم...

كما انه أشار الى سبب كتابة مؤلفه بقوله:

‫ وحسبنا من «عبقرية محمد» أن نقيم البرهان على أن محمدًا عظيم في كل ميزان: عظيم في ميزان الدين، وعظيم في ميزان العلم، وعظيم في ميزان الشعور، وعظيم عند من يختلفون في العقائد ولا يسعهم أن يختلفوا في الطبائع الآدمية

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لقد كتب إشادة بحق فى مقدمة كتابه لسيد الخلق أجمعين بقوله:

‫ إن عمل محمد لكاف جد الكفاية لتخويله المكان الأسنى من التعظيم والاعجاب والثناء..

‫ انه نقل قومه من الايمان بالأصنام إلى الايمان بالله، ولم تكن أصناما كأصنام يونان يحسب للمعجب بها ذوق الجمال أن فاته أن يحسب له هدي الضمير، ولكنها أصنام شائهات كتعاويذ السحر التي تفسد الأذواق وتفسد العقول، فنقلهم محمد من عبادة هذه الدمامة إلى عبادة الحق الأعلى...

عبادة خالق الكون الذي لا خالق سواه، ونقل العالم كله من ركود إلى حركة ومن فوضى إلى نظام، ومن مهانة حيوانية إلى كرامة انسانية، ولم ينقله هذه

النقلة قبله ولا بعده أحد من أصحاب الدعوات.

‫ إن عمله هذا لكاف لتخويله المكان الأسنی بين صفوة الأخيار الخالدين، فما من أحد يضن على صاحب هذا العمل بالتوقير ثم يجود بالتوقير على اسم انسان...

‫الأسبوع القادم بإذن الله نسعد بقراءة كتاب "عبقرية محمد "للمفكر العملاق عباس محمود العقاد