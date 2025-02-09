إيشيبا: ترامب لم يطرح فرض رسوم جمركية على اليابان

قال رئيس الوزراء الياباني شيجيرو إيشيبا، اليوم /الأحد/، إن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لم يطرح فرض رسوم جمركية على السيارات اليابانية، كما لم يضغط عليه فيما يخص تعزيز الإنفاق الدفاعي لليابان.

وأكد إيشيبا أن ترامب، الذي خشي مسئولون يابانيون من أنه قد يطلب من طوكيو أن تستمر في زيادة ميزانية الدفاع الخاصة بها، لم يطرح هذه المسألة، بحسب تصريحات أوردتها صحيفة (جابان تايمز) اليابانية لدى عودة إيشيبا من واشنطن عقب اجتماع عقده أمس الأول مع ترامب.

وأشارت الصحيفة، إلى أنه كان من المتوقع أن يطلب ترامب من اليابان أن تزيد إنفاقها الدفاعي، ربما بنسبة تصل إلى 3% من إجمالي ناتجها المحلي، وذلك في أعقاب تصريحاته التي دعا فيها دول حلف الشمال الأطلسي (ناتو) إلى زيادة الإنفاق الدفاعي.

وأشاد ترامب، خلال مؤتمر صحفي عقده مع إيشيبا عقب محادثات أجريت بين الطرفين في واشنطن، بخطة اليابان الخمسية لإنفاق 2% من إجمالي ناتجها المحلي على الدفاع بحلول 2027.

والتقى ترامب وإيشيبا، أمس الأول /الجمعة/، في واشنطن، حيث اتفق الطرفان على السعي إلى "عصر ذهبي جديد" للعلاقات الأمريكية ـ اليابانية.

