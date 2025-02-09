وزير الشباب: مصر بذلت جهودا كبيرًا في الحوكمة والتحول الرقمي

افتتح الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، منتدى التنمية المستدامة والحوكمة الذي نظمته كلية التعليم المستمر – جامعة النيل و «مهندسون من أجل مصر المستدامة» تحت رعاية وزارة الشباب والرياضة.



وخلال كلمته الافتتاحية للمنتدى عبر تقنية الزووم قال وزير الشباب والرياضة الدكتور أشرف صبحي، إن الحوكمة والاستدامة من أهم الموضوعات التي تمنحها الوزارة أولوية في نشر الوعي بين الشباب وبذلت الدولة المصرية والقيادة السياسية فيها جهودا كبيرًا لتحقيقها، موضحًا أن الحوكمة والاستدامة لها اثر بالغ في تعزيز الشفافية ومكافحة الفساد ومن ثم نجاح أي عمل.

و أكدت الدكتورة نيفين عبد الخالق عميد كلية التعليم المستمر بجامعة النيل، أهمية التحول الرقمي في تحقيق الحوكمة وأهداف التنمية المستدامة لرؤية مصر 2030.

وأوضحت "عبد الخالق"، أن دور الكلية في تحقيق الحوكمة وأهداف التنمية المستدامة يعتمد على تنظيم مجموعة من البرامج والدورات التدريبية المتخصصة في الذكاء الاصطناعي والشراكات وبرامج في اعداد ممارسي التنمية المستدامة والدبلومات التي يقدمها معهد المياه التابع للكلية عن استراتيجيات إدارة المخلفات، وفي إدارة المياه المتكاملة وبرامج عن استخدامات الذكاء الاصطناعي في تنقية المياه.

وأضافت، كما تشمل برامج وأنشطة الكلية، تمكين المرأة في المجتمعات الزراعية ودبلومة الهيدروجين الأخضر والتحقق من شهادة سي بي إيه إم – CBAM آلية تعديل حدود الكربون التابعة للاتحاد الأوروبي وقواعد تطبيقها في الاستثمارات الجديدة بالإضافة إلى جهودها الأخرى في نشر الوعي والحوكمة والاستدامة بين المؤسسات والافراد.

وأعلنت العميدة أنه في إطار التزام الدولة المصرية بنشر مفهوم التنمية المستدامة داخل افريقيا، قامت كلية التعليم المستمر بإطلاق اول برنامج تدريبي "اوول افريقيا" والذي يقدم دورات تدريبية لكل الدول الأفريقية عن طريق تقنية الزووم يشارك فيه حاليًا 300 افريقي بما يوفي امتداد مصر وجامعة النيل بعمقها الافريقي الاستراتيجي.

وأكدت، أن مشاركة كلية التعليم المستمر في تنظيم هذا المنتدى يأتي تحقيقا لرؤية مصر 2030 وأهداف التنمية المستدامة وإيمانا من الكلية وجامعة النيل بأهمية التحول الرقمي في تحقيق الحوكمة والاستدامة في مكافحة الفساد وأثره الإيجابي علي تحسن الأنماط الاقتصادية والاجتماعية للمواطنين.

واوضحت أن المنتدى يتناول جهود الدولة في مواجهة التغيرات المناخية والتحديات البيئية المختلفة بما ينعكس إيجابيا علي حقوق الأجيال القادمة في التنمية.

تضمن المنتدى جلستين حواريتين الاولي بعنوان "الحوكمة والتحول الرقمي"، و"التنمية المستدامة ورؤية مصر ٢٠٣٠" شارك فيها مجموعة من الخبراء والمتخصصين وصناع القرار وممثلي الوزارات والمؤسسات الحكومية.

وقال المهندس محمد كامل رئيس كيان «مهندسون من أجل مصر المستدامة»، نفخر بشراكتنا مع كلية التعليم المستمر جامعة النيل وان نكون جزء مع برامجها، مشيدا بالدعم المتواصل من وزارة الشباب والرياضة ومؤسسات المجتمع المدني للعمل معا علي تحقيق رؤية مصر 2030 وتوطين مفهوم الاستدامة في جميع مؤسسات الدولة.

وأوضح " كامل" أن كان مهندسون من أجل مصر المستدامة يسهم في تحقيق أهداف الاستدامة من خلال برنامجين الاول التحول الرقمي حيث نشهد اليوم تخريج الدفعة الخامسة عشر من برنامج سفراء الحوكمة والتحول الرقمي، وثانيا العمل المناخي من خلال العمل التشاركي في الاستراتيجية الوطنية لتغيير المناخ -مصر 2050.

وتحدث في الجلسات الافتتاحية للمنتدى، العميد وسام صبري مساعد وزير الشباب والرياضة للكيانات الشبابية، ومحمد حسن معاون وزير الشباب والرياضة لتنمية القدرات، واللواء علاء مختار مستشار وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وفضيلة الشيخ عمرو الورداني الأمين الفتوي بدار الإفتاء المصرية نائبا عن مفتي الجمهورية، وحازم عواد المدير التنفيذي لكيان «مهندسون من أجل مصر المستدامة».

هذا وناقش المنتدى مع الخبراء والأكاديميين الركائز الأساسية التي تضمن تحقيق الاستدامة وتعزيز الحوكمة والقضايا الجوهرية المرتبطة بالتنمية المستدامة ودورها في تحقيق الكفاءة في إدارة الموارد وتمكين الأفراد وتعزيز الشفافية ومكافحة الفساد.

ويعد هذا المنتدى فرصة لتناول الآراء حول تحقيق مبادئ الاستدامة والحوكمة والتحول الرقمي واستراتيجيات الاقتصاد الأخضر من خلال الشراكة بين القطاعات المختلفة بما يسهم في تعزيز استدامة المشاريع والنمو الاقتصادي والتنمية الشاملة المستدامة.