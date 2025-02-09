البحرين: التصريحات الإسرائيلية تجاه السعودية غير مسؤولة وتنتهك القانون الدولي

أكدت وكالة الأنباء البحرينية، اليوم الأحد، أن التصريحات الصادرة عن مسؤولين إسرائيليين تجاه المملكة العربية السعودية تعد غير مسؤولة وتشكل انتهاكًا صارخًا لقواعد القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة.

وشددت الوكالة على أن تحقيق السلام العادل والشامل في منطقة الشرق الأوسط يعتمد على ضمان حقوق الشعب الفلسطيني المشروعة، ووقف جميع المحاولات الرامية إلى تهجيره من أراضيه.

كما أكدت أن أي إجراءات أحادية الجانب من شأنها أن تؤدي إلى تقويض فرص السلام وزعزعة الاستقرار في المنطقة.

ودعت مملكة البحرين المجتمع الدولي إلى تحمل مسؤولياته في التصدي لأي ممارسات تهدد السلم الإقليمي، مشيرةً إلى أن التعاون والحوار القائم على الاحترام المتبادل هو السبيل الوحيد لتحقيق الأمن والاستقرار في المنطقة.