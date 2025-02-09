تأجيل محاكمة سائق نقل ذكي لاتهامه بهتك عرض موظفة إلى جلسة 11 فبراير

أجلت محكمة جنايات مدينة نصر محاكمة سائق نقل ذكي لاتهامه بالتعدي على موظفة وهتك عرضها بالقوة، أثناء استقلالها السيارة رفقته بمدينة نصر إلى جلسة ١١ فبراير الجاري لحضور المجني عليها.

ووفقًا لتحقيقات النيابة في القضية رقم 10305 لسنة 2024 جنايات ثالث مدينة نصر، فقد وُجهت إلى المتهم م. ع، تهمة الاعتداء على ف. ا، أثناء استقلالها السيارة معه في منتصف ديسمبر 2024.

وقالت المجني عليها في أقوالها أمام النيابة إنها استقلت سيارة سائق نقل ذكي من مصر الجديدة إلى مدينة نصر، وأثناء الرحلة فوجئت بتصرفات غير لائقة من السائق، ما دفعها للاستغاثة فور وصولها، إلا أن المتهم لاذ بالفرار.



وتمكنت الأجهزة الأمنية بالقاهرة من القبض على المتهم في منطقة الزاوية الحمراء، وبحسب التحقيقات، فقد أقر بارتكاب الواقعة. وقررت النيابة العامة إحالته إلى محكمة الجنايات لمباشرة محاكمته وفقًا للقضية رقم 3173 لسنة 2024 كلي القاهرة الجديدة.