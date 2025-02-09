تأجيل محاكمة إعلامي لبناني بتهمة سب وقذف الإعلامية ياسمين عز

أجلت محكمة القاهرة الاقتصادية، اليوم الأحد، أولى جلسات محاكمة إعلامي لبناني، بتهمة سب وقذف الإعلامية ياسمين عز، لـ 22 فبراير الجاري.

إحالت الإعلامي اللبناني نيشان إلى المحاكمة

وكانت نيابة وسط القاهرة الكلية، قد أحالت الإعلامي اللبناني نيشان إلى المحاكمة، بعد انتهاء التحقيقات وثبوت تعديه بالسب والقذف تجاه الإعلامية المصرية ياسمين عز.

وتعود الأزمة بين الإعلامية ياسمين عز والإعلامي نيشان، بعد أن تخلفت ياسمين عز عن حضور ندوتها بمنتدى الإعلام العربي، ما عرض الإعلامي اللبناني نيشان، لموقف محرج، في المنتدى، بعد تغيبها، عن الحضور دون تبرير مسبق.

وسخر نيشان، من ياسمين عز، قائلا: «أكيد بتحضر صوتها الشتوي»، متابعا الجلسة بمفردي مع الجمهور، كما ظهر منفعلا في فيديو عقب انتهاء الجلسة

