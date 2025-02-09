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الأحد 09 فبراير 2025
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

تليفزيون البوابة

أمطار وبرودة شديدة.. الطقس يواصل تقلباته مع بداية أمشير (فيديو)

الطقس يواصل تقلباته
الطقس يواصل تقلباته الجوية في امشير
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أعلنت هيئة الأرصاد الجوية أن معظم أنحاء البلاد تشهد طقسًا شتويًا مع بداية شهر أمشير.

تشير صور الأقمار الصناعية إلى استمرار تكاثر السحب الممطرة على شمال البلاد، مع أمطار متفاوتة الشدة على السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري، تقل حدتها كلما اتجهنا للداخل، مع نشاط للرياح يزيد من الإحساس بالبرودة.

يسود طقس مائل للبرودة نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية، بينما يكون معتدلًا على شمال الصعيد، ومائلًا للدفء على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، خلال الليل والصباح الباكر، يكون الطقس شديد البرودة على معظم المناطق.

درجات الحرارة المتوقعة:

القاهرة الكبرى والوجه البحري: 17 للعظمى - 11 للصغرى

السواحل الشمالية: 17 للعظمى - 10 للصغرى

جنوب سيناء وجبال البحر الأحمر: 21 للعظمى - 12 للصغرى

شمال الصعيد: 18 للعظمى - 6 للصغرى

جنوب الصعيد: 23 للعظمى - 10 للصغرى

https://youtube.com/shorts/EhVw-mu8uhU

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