الأهلي يعلن تعيين محمد شوقي.. تعرف على منصبه

أعلن النادي الأهلي عبر موقعه الرسمي على الانترنت، تعيين محمد شوقي لاعب الفريق الأسبق في منصب نائب المدير الرياضي لشئون الفريق الأول لكرة القدم.

وأنهى الكابتن محمد رمضان، المدير الرياضي للنادي، المرحلة الأولى من خطة تطوير قطاع الكرة والتي ركزت على تلبية احتياجات الفريق الأول، ووضع آليات العمل الداخلية للفترة القادمة.

وفي ذات الإطار، وبعد اجتماعه اليوم مع الكابتن محمود الخطيب، رئيس النادي، تقرر تعيين الكابتن محمد شوقي نائبًا للمدير الرياضي لشؤون الفريق الأول لكرة القدم.

أما المرحلة الثانية من التطوير، فسوف تشمل باقي قطاع الكرة؛ بهدف تعزيز البناء الرياضي الشامل، وتحقيق الأهداف المنشودة.