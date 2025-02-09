الهضيبي: تصريحات ترامب ونتنياهو بشأن تهجير الفلسطينيين مرفوضة وتخالف القانون الدولي

أعرب الدكتور ياسر الهضيبي، عضو مجلس الشيوخ، عن رفضه القاطع لتصريحات الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، إلى جانب عدد من المسؤولين الإسرائيليين، التي تدعو إلى تهجير أو توطين الفلسطينيين خارج أراضيهم، بما في ذلك اقتراح إقامة دولة فلسطينية داخل المملكة العربية السعودية، مؤكدا أن هذه التصريحات غير مقبولة، وتعد انتهاك صريح للقانون الدولي والحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني.

وأوضح "الهضيبي"، أن الرئيس عبد الفتاح السيسي، أعلن منذ اليوم الأول للحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، رفض مصر القاطع لأي محاولة لتهجير الفلسطينيين من أراضيهم، مؤكدًا أن سيناء أرض مصرية خالصة، ولن تكون بأي حال من الأحوال بديلاً عن الأراضي الفلسطينية، وأن أي محاولات لفرض حلول على حساب الأمن القومي المصري لن تجد إلا الرفض القاطع.

وأشار عضو مجلس الشيوخ، إلى أن التهجير القسري للفلسطينيين يمثل انتهاكا صارخا للقانون الدولي والمواثيق الإنسانية، كما أنه محاولة لتصفية القضية الفلسطينية من خلال فرض حلول لا تخدم سوى الاحتلال الإسرائيلي، موضحا أن عملية تهجير الفلسطينيين لن تحقق السلام، بل ستؤدي إلى مزيد من التوتر وعدم الاستقرار في المنطقة.

وأكد "الهضيبي"، أن الموقف المصري والعربي واضح في دعمه لحل الدولتين، باعتباره الحل الوحيد القادر على تحقيق الاستقرار في المنطقة، محذرا من محاولات فرض واقع جديد على الفلسطينيين، مشددًا على ضرورة دعم الحق الفلسطيني في إقامة دولته المستقلة على حدود 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.