أسماء ضحايا حادث تصادم ميكروباص أجرة بسيارة نقل على صحراوي الإسكندرية

شهد طريق الإسكندرية القاهرة الصحراوي أعلى كوبري أبو الخير أمام مدخل أبيس، صباح اليوم الأحد، حادث تصادم ميكروباص أجرة يحمل ركابًا من منطقة عبد القادر في اتجاه محطة مصر بسيارة نقل جامبو، بالطريق المشار إليه.

وانتقل على الفور ضباط القسم العمارية أول برفقة سيارات الإسعاف إلى موقع الحادث، وأسفر حادث التصادم بين الميكروباص وسيارة النقل العملاقة في مصرع 8 أشخاص وإصابة 6 آخرين، بكسور وجروح وكدمات بمختلف أنحاء الجسم، جرى نقل 5 منهم إلى المستشفى الأميري الجامعي ومصاب إلى مستشفى خاص، لتلقي العلاج اللازم.

وتنوعت الإصابات ما بين جروح وكسور في الرأس ومختلف أجزاء الجسم، حيث اصيب اسلام اشرف بخيت ٢٢سنة بأعراض ارتجاج، وجروح بالوجه والراس، وزينب محمود على محجوب ٥٦سنة باشتباه كسر بالساق الايسر والزراع الايمن.

ومصطفى رمضان مصطفى ٣٥سنة، اعراض ارتجاج وكدمات بالجسم، واحمد سعيد عبدالبارى ٣٧سنة، اشتباه كسر بالزراعة الايمن، واعراض ارتجاج، محمد مصطفي سيد محمد 38 سنة أراد إرتجاج واشتباه كسر في الأنف وجرح بالشفاء السفلى، كما أصيب أسامة عباس عبد العاطي محمد 40 سنة، بكسر بالساق الأيمن وكسر بالزراع الأيمن وأعراض إرتجاج.

‏أمان عن المتوفين في حادث تصادم هم خميس رزق السمان 43 سنة، شحاتة مصطفى شحاتة 53 سنة، سعاد أحمد مصطفى 51 سنة، خالد محمد عنتر 47 سنة، ومصرع أربعة أخرين مجهولي الهوية، تتواجد الجثث داخل المشرحة.

وتلقى اللواء حسن عطية، مساعد الوزير مدير أمن الإسكندرية، إخطارًا من مأمور قسم شرطة العامرية أول بحادث التصادم أمام مدخل أبيص 8 أعلى كوبري أبو الخير بالطريق الصحراوي، وتم تحرير محضر بالواقعة بقسم شرطة العامرية أول، وجاري العرض على النيابة العامة للتحقيق