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الأحد 09 فبراير 2025
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة لايت

اليوتيوبر العالمي مستر بيست يكشف أسرارًا جديدة عن الأهرامات

صورة تعبيرية
صورة تعبيرية
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نشر اليوتيوبر الأمريكي الشهير مستر بيست مقطع فيديو على قناته في يوتيوب كشف فيه عن أسرار وخفايا داخل أهرامات الجيزة مؤكدًا أن المصريين القدماء هم بناة الأهرامات وخلال جولته استعان بفريقه وعالم الآثار المصري الدكتور زاهي حواس والذي قادهم إلى مقابر العمال الذين شيدوا الأهرامات حيث تم عرض جماجم وهياكل عظمية يعود تاريخها إلى 4600 عام لم يتم تحريكها من قبل.

حيث أوضح الدكتور زاهي حواس أن جميع العمال الذين تم العثور على رفاتهم داخل المقابر أظهروا علامات مرضية في فقرات الظهر مما يدل على المجهود الشاق الذي بذلوه في نقل الأحجار الضخمة لبناء الأهرامات.

وأشار حواس إلى أن بعض الجدران داخل المقابر تحتوي على رسومات تصور العمال الفقراء ومن بينهم رجل يدعى نيفرفيلس، الذي كان من بين هؤلاء الذين تحملوا عناء البناء ،كما أكد أن جميع الهياكل العظمية المكتشفة سواء للرجال أو النساء أظهرت آثار الإجهاد البدني نتيجة العمل الشاق حقق الفيديو الذي نشره مستر بيست أكثر من 10 ملايين مشاهدة خلال أربع ساعات فقط مما يجذب اهتمام ملايين المشاهدين حول العالم مسلطًا الضوءعلى تاريخ الأهرامات ومساهمة المصريين القدماء في بنائها.

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