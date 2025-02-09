محافظ الجيزة يتفقد التجهيزات لإقامة المعرض الرئيسي لأهلا رمضان بالعمرانية

تفقد محافظ الجيزة التجهيزات موقع إقامة المعرض الرئيسى "أهلًا رمضان" بشارع ترعة الزمر بحي العمرانية للسلع والمواد الغذائية واللحوم والدواجن بأسعار مخفضة والمقام بالتعاون مع الجهات المعنية .

وأكد المحافظ أن المعرض المقرر افتتاحه خلال أيام يعد الأكبر لأهلا رمضان علي مستوي المحافظة حيث يقام على مساحة ٤٥٠٠م٢ وذلك تنفيذًا لتوجيهات الدولة نحو إقامة منافذ ومعارض سلعية بالعديد من قطاعات المحافظة تهدف إلى توفير السلع الأساسية والاستراتيجية بأسعار مخفضة للتخفيف عن كاهل المواطنين لاستقبال شهر رمضان الكريم .

وأشار المحافظ إلى أن المعارض المقرر افتتاحها خلال أيام تأتي بمشاركة العديد من الشركات والعارضين لكافة المنتجات والسلع الغذائية ومستلزمات شهر رمضان.

وخلال التفقد وجه المحافظ بضرورة استغلال اكبر مساحة للمعرض لضمان زيادة العارضين مع تخصيص ممرات لسهولة الوصول إلى العارضين بالإضافة إلى فتح اكثر من باب لسهولة الدخول والخروج من والى المعرض.

رافق المحافظ الساده وأيمن عتريس رئيس مكتب التفتيش والمتابعة محمد مرعى السكرتير العام المساعد وأيمن خليل رئيس مدينة الجيزة واللواء أحمد جلال رئيس حى العمرانية.