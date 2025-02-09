للعام الثالث.. بنك مصر يجدد احتفاظه بـ6 شهادات "أيزو" في نظم إدارة الجودة العالمية

نجح بنك مصر، ممثلًا في القطاع الإداري، في تجديد احتفاظه للعام الثالث على التوالي بـ 6 شهادات أيزو في نظم إدارة الجودة العالمية، والتي تمنحها شركة EURO CERT العالمية، وذلك بعد اجتيازه عملية تدقيق دقيقة لضمان توافق سياساته وإجراءاته مع المعايير الدولية.

وتشمل الشهادات المجددة:

ISO 9001:2015 لنظام إدارة الجودة

لنظام إدارة الجودة ISO 14001:2015 لنظام الإدارة البيئية

لنظام الإدارة البيئية ISO 45001:2018 لنظام إدارة الصحة والسلامة المهنية

لنظام إدارة الصحة والسلامة المهنية ISO 37000:2021 لإرشادات الحوكمة المؤسسية

لإرشادات الحوكمة المؤسسية ISO 37301:2021 لنظام إدارة الامتثال

لنظام إدارة الامتثال ISO 20400:2017 لممارسات الشراء المستدام

وجاء إعلان تجديد الشهادات خلال حفل رسمي، حضره كل من الدكتور خالد صوفي، رئيس مجلس إدارة هيئة المواصفات والجودة ورئيس المنظمة الدولية للتقييس، والمهندس هاني الدسوقي، رئيس المجلس الوطني للاعتماد، وذلك بعد خضوعه لعملية تدقيق ومراجعة دقيقة من الجهة المانحة، للتأكد من توافق السياسات والإجراءات الداخلية مع المعايير العالمية لنظم الإدارة، ويُعد حصول القطاع الإداري ببنك مصر على هذه الشهادات تأكيدًا على التزام البنك بتطبيق أفضل الممارسات الإدارية وفقًا للمعايير الدولية.

وفي هذا السياق، صرّح حسام الدين عبد الوهاب – نائب الرئيس التنفيذي لبنك مصر، بأن حصول البنك على هذه الشهادات يُعد بمثابة إشادة دولية بقدرة البنك على مواكبة أفضل الممارسات العالمية، وتحقيق نظم إدارة ناجحة في ستة مجالات مختلفة وهي نظم إدارة الجودة، البيئة، الصحة والسلامة المهنية، إرشادات الحوكمة المؤسسية ، نظام إدارة الامتثال، ممارسات الشراء المستدام، حيث أن هذه الشهادات تعد ترجمة حقيقية للجهود المبذولة والتحديث المستمر لأنظمة وإجراءات العمل بما يضمن تهيئة السُبل نحو تحقيق أعلى معدلات للأداء والاستخدام الامثل للموارد والتوجه نحو ترشيد الإنفاق.

وأكد حسام الدين عبد الوهاب أن هذه الشهادات تعكس الجهود المستمرة التي يبذلها البنك لتحديث أنظمته وإجراءاته، بما يضمن تحقيق أعلى معدلات الأداء والاستخدام الأمثل للموارد، وتعزيز الكفاءة التشغيلية.

ويحرص بنك مصر على تطوير مهارات كوادره البشرية من خلال توفير برامج تدريبية متخصصة وفق أحدث الممارسات العالمية، وأن هذا الاهتمام المستمر يهدف إلى تحقيق أعلى مستويات الجودة والكفاءة في مختلف العمليات، وضمان تقديم الخدمات المصرفية بأفضل مستوى للعملاء، كما يلتزم البنك بتطبيق أفضل المعايير والممارسات الدولية لضمان تحقيق الجودة الشاملة، وتعزيز الأداء المؤسسي بما يواكب التطورات العالمية في القطاع المصرفي.

ويُعد حصول البنك على هذه الشهادات المرموقة بمثابة وسام استحقاق لثقة العملاء، الذين يُعتبرون محور اهتمام البنك وشركاء نجاحه، ويحرص البنك دائمًا على تقديم خدمات متميزة تلبي احتياجات العملاء، والحفاظ على نجاحه طويل المدى من خلال اتباع استراتيجيات تعكس التزام البنك بالتنمية المستدامة وتعزيز الازدهار الاقتصادي لمصر.