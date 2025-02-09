في عالم الرياضيات المعقد، حيث تهيمن المعادلات الصعبة والمفاهيم المجردة، كشفت شركة ديب مايند عن نموذج مذهل يبدو وكأنه قادم من المستقبل، ليتحدى أذكى العقول البشرية، وفقًا لما أوردته قناة القاهرة الإخبارية في تقريرها التلفزيوني بعنوان "ذكاء اصطناعي خارق.. «DeepMind» يحقق إنجازًا غير مسبوق في حل الرياضيات".

ووفقًا للتقرير، فإن هذا النموذج لا يقتصر على حل المسائل الرياضية فحسب، بل يتفوق على نخبة من العقول اللامعة في أولمبياد الرياضيات الدولية، وهي واحدة من أصعب المسابقات العالمية.

ومع أن الهندسة تُعتبر تحديًا حتى لأمهر الرياضيين، فقد تمكن النموذج «AlphaGeometry 2» من حل 84% من المسائل الهندسية التي طُرحت في المسابقة خلال الـ25 عامًا الماضية، مما يُثبت قوة الذكاء الاصطناعي في إيجاد حلول غير مسبوقة.

ويعتمد النموذج على تقنيات متقدمة، أبرزها محرك رمزي يساعده على استنتاج الحلول استنادًا إلى قواعد رياضية صارمة.

ورغم ذلك، يواجه تحديات مثل حل المعادلات غير الخطية والتعامل مع المشكلات التي تحتوي على عدد متغير من النقاط، ما يجعل المجال مفتوحًا لمزيد من التطوير.

لكن السؤال الكبير الذي يطرحه التقرير هو: هل سيكون «AlphaGeometry 2» بوابة لعصر جديد من التفكير المنطقي والإبداعي؟ وهل سيتجاوز الذكاء الاصطناعي حدود معالجة البيانات ليصل إلى فهم أعمق للكون؟