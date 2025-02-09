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الأحد 09 فبراير 2025
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

حوادث وقضايا

تأجيل استئناف كروان مشاكل على حكم حبسه في نشر أخبار كاذبة إلى 13 فبراير

كروان مشاكل
كروان مشاكل
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أجلت محكمة جنح مستأنف حدائق القبة استئناف التيك توكر  كروان مشاكل علي حكم حبسه شهرين بتهمة نشر أخبار كاذبة عن مياه النيل الي جلسة 13 فبراير الجاري لحضور المتهم من محبسه.

وألقت الأجهزة الأمنية بالقاهرة، القبض على التيك توكر  كروان مشاكل بحدائق القبة، في اتهامه بسب وقذف مذيعة شهيرة، ولتنفيذ أحكام قضائية.

وكان قسم شرطة حدائق القبة تلقى بلاغًا من مذيعة شهيرة ووجهت اتهام التيك توكر  كروان مشاكل بالسب والقذف.

وعلى الفور انتقل رجال المباحث إلى محل إقامة  كروان مشاكل، وتم القبض على المتهم، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، لتباشر النيابة التحقيق.

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