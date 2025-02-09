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الأحد 09 فبراير 2025
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة لايت

أحمد السعدني يواصل تصوير مشاهده في لام شمسية بعدة أماكن خارجية

الفنان أحمد السعدني
الفنان أحمد السعدني
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يواصل النجم أحمد السعدني تصوير مشاهده في مسلسل لام شمسية الذي يخوض به السباق الرمضاني القادم في عدة أماكن خارجية ويجسد السعدني شخصية مليئة بالتوتر والتعقيد في   دور "طارق"، زوج الفنانة أمينة خليل  الذي يجد نفسه في صراعٍ قانوني ويحاول الدفاع عن عائلته

مسلسل "لام شمسية" تدور في إطار اجتماعي تشويقي حول شخصية "نيللي"، التي تُجسّدها الفنانة أمينة خليل، وهي مُدرسة أطفال تعيش مع زوجها "طارق" وأبنائه، لكن حياتها تنقلب رأسًا على عقب عندما تكتشف أن زوجها متزوج من امرأة أخرى بطولة أمينة خليل ، أحمد السعدني، محمد شاهين يسرا اللوزي صفاء الطوخي، ياسمينا العبد، تأليف مريم نعوم، إخراج كريم الشناوي، 

النجم أحمد السعدني لام شمسية أمينة خليل كريم الشناوى مريم نعوم