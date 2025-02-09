بالصور.. وزير التعليم العالي يتفقد جامعة سمنود التكنولوجية

تفقد الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، صباح اليوم الأحد، جامعة سمنود التكنولوجية بمحافظة الغربية، يرافقه الدكتور منتصر دويدار رئيس جامعة سمنود التكنولوجية، ولفيف من رؤساء الجامعات وقيادات الجامعة والمحافظة؛ للاطمئنان على انتظام الدراسة بالفصل الدراسي الثاني للعام الجامعي 2024/2025.

واستهل الدكتور أيمن عاشور جولته بتفقد عدد من المدرجات والقاعات الدراسية، واطمأن على تواجد أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة بالجامعة؛ لضمان حسن سير وانتظام العملية التعليمية.

وأجرى الوزير حوارًا أبويًا مع عدد من الطلاب، واطمأن على استعدادهم لاستكمال الدراسة بالفصل الدراسي الثاني للعام الدراسي الحالي.

وتفقد الدكتور أيمن عاشور مبنى المعامل، وورش العمل، ويضم المبنى ورشة الأعمال الأساسية، والتي تحتوي على 6 ماكينات، و5 ماكينات غزل ونسيج، و30 ماكينة في ورشة الملابس الجاهزة، فيما يحتوي المبنى على معمل الفيزياء، و3 معامل للحاسب الآلي، ويحتوي كل معمل على 25 جهازًا، كما يضم المبنى معمل الصناعات الغذائية ويحتوي على 18 جهازًا من أجهزة التصنيع الغذائي.

كما تفقد الوزير معرض الجامعة، ويحتوي على عدد من الماكينات كنماذج لمشروعات تطبيقية، وأثنى الوزير على المنتجات التي نفذها الطلاب، التي تُعد نتاجًا للتدريبات العملية والتطبيقية.

وفي كلمته، أشار الدكتور أيمن عاشور إلى أهمية الجامعات التكنولوجية حيث تعمل على إكساب الطلاب المهارات العلمية والعملية لمواكبة متطلبات سوق العمل، وذلك من خلال برامج تكنولوجية تسهم في تطوير قطاع الصناعة بالمناطق الجغرافية المحيطة بها، بما يخدم أهداف التنمية المستدامة من خلال تخريج كوادر تكنولوجية مؤهلة علميًا وعمليًا لسوق العمل، وفقًا لمتطلبات المشروعات القومية والنطاق الجغرافي للجامعات ورؤية التنمية المستدامة رؤية مصر (2030).

وأضاف الوزير أن المرحلة الأولى لإنشاء الجامعات التكنولوجية شهدت تأسيس 3 جامعات تكنولوجية، وهي: (جامعة القاهرة التكنولوجية الجديدة - جامعة الدلتا التكنولوجية - جامعة بني سويف التكنولوجية)، وبعدها تم إنشاء 7 جامعات تكنولوجية وهي (جامعة سمنود التكنولوجية - جامعة طيبة التكنولوجية - جامعة برج العرب التكنولوجية - جامعة أسيوط الجديدة التكنولوجية - جامعة شرق بورسعيد التكنولوجية - جامعة السادس من أكتوبر التكنولوجية - جامعة مصر الدولية التكنولوجية)، مشيرًا إلى أنه أصبح لدينا الآن 12 جامعة تكنولوجية.

وأكد الدكتور أيمن عاشور أن الجامعات التكنولوجية الجديدة مهتمة بتبادل الخبرات مع الجامعات الدولية المرموقة، وإبرام بروتوكولات تعاون مع مختلف الجهات، وإتاحة الفرص أمام رجال الصناعة والشركات، والجهات والمؤسسات الداعمة والتمويلية، لتبني ابتكارات طلاب الجامعات، ودخولها حيز التنفيذ العملي، والاستفادة من الطاقات والعقول الخلاقة والأفكار الرائعة.

وأضاف الوزير أن الدراسة بالجامعات التكنولوجية تعتمد على الدمج بين الدراسة التطبيقية والنظرية، وتنقسم ساعات الدراسة داخل الجامعات التكنولوجية إلى 40% نظري داخل القاعات، و60% عملي داخل المعامل بالجامعات أو بالمنطقة الصناعية القريبة من الجامعة أو المجمع الصناعي التابع لوزارة الصناعة.

ومن جانبه، قدم الدكتور أحمد الجيوشي أمين مجلس الجامعات التكنولوجية، الشكر للدكتور أيمن عاشور لدعمه الكبير لمنظومة التعليم التكنولوجي، وتقديم كافة التيسيرات اللازمة لتزويد الجامعات بأحدث الأجهزة التكنولوجية الجديدة؛ لتقديم تجربة تعليمية مُتميزة لتأهيل الطلاب ليكونوا قادرين على تلبية احتياجات سوق العمل.

ووجه الدكتور منتصر دويدار الشكر لجميع أسرة جامعة سمنود التكنولوجية على جهودهم المتميزة، مشيرًا إلى أن طريق البناء عادة ما يكون طويلًا وشاقًا، مؤكدًا أن الجامعة تعمل على تنفيذ أهداف الإستراتيجية الوطنية للتعليم العالي والبحث العلمي، كما تعتمد على أحدث إستراتيجيات التعليم والتعلم، والتدريب العملي والإنتاج، وتدعم البحث العلمي التطيبقي، وتسعى لمد يد العون لخدمة وتنمية المجتمع، كما أنها ترعى الابتكار وريادة الأعمال لدى الطلاب وأعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة.

وأشار رئيس الجامعة إلى أنه تم إنشاء المجلس الاستشاري الصناعي للجامعة للوقوف على مستجدات الصناعة ومتطلباتها، وربط مخرجات التعلم بمتطلبات سوق العمل، وإنشاء مركز الابتكار وريادة الأعمال بالجامعة، ومن خلاله حصلت الجامعة على تمويل لأكثر من مشروع، كما تم إنشاء مركز التطوير المهني لتلبية رغبات الطلاب والخريجين، والربط بينهم وبين أصحاب المصانع والمؤسسات والشركات، مقدمًا الشكر والتقدير للقيادة السياسية على دعمها لتطوير المنظومة التعليمية والبحثية في مصر.

شهد الجولة التفقدية، الدكتور عبدالرازق دسوقي رئيس جامعة كفر الشيخ، والدكتور شريف خاطر رئيس جامعة المنصورة، والدكتور حمدان ربيع رئيس جامعة دمياط، والدكتور محمد حسين رئيس جامعة طنطا، والدكتور محمود عيسى نائب محافظ الغربية، والدكتور أحمد الجيوشي أمين مجلس الجامعات التكنولوجية، والأستاذ محمد غانم رئيس الإدارة المركزية لشؤون مكتب الوزير، ولفيف من قيادات الجامعة وأعضاء مجلس النواب.

IMG-20250209-WA0087

IMG-20250209-WA0086

IMG-20250209-WA0084

IMG-20250209-WA0085

IMG-20250209-WA0082

IMG-20250209-WA0083

IMG-20250209-WA0081