مصرع 8 و إصابة 6 آخرين في حادث مروع أعلى كوبري أبو الخير بالإسكندرية

تلقت الأجهزة الأمنية صباح اليوم الأحد بلاغ يفيد بوقوع حادث تصادم بين سيارة مقل ‏جامبو وميكروباص أعلى كوبري أبو الخير أمام مدخل أبيس بطريق الإسكندرية القاهرة الصحراوي.

وانتقل على الفور ضباط القسم العمارية أول برفقة سيارات الإسعاف إلى موقع الحادث وتبين وجود حادث تصادم يا ميكروباص أجرة يحمل ركابًا من منطقة عبد القادر في اتجاه محطة مصر بسيارة نقل جامبو بالطريق المشار إليه.

‏وأسفر حادث التصادم بين الميكروباص وسيارة النقل العملاقة في مصرع 8 أشخاص وإصابة 6 آخرين، بكسور وجروح وكدمات بمختلف أنحاء الجسم، جرى نقل 5 منهم إلى المستشفى الأميري الجامعي ومصاب إلى مستشفى خاص، لتلقي العلاج اللازم.

وتلقى اللواء حسن عطية، مساعد الوزير مدير أمن الإسكندرية، إخطارًا من مأمور قسم شرطة العامرية أول بحادث التصادم أمام مدخل أبيص 8 أعلى كوبري أبو الخير بالطريق الصحراوي، وتم تحرير محضر بالواقعة بقسم شرطة العامرية أول، وجاري العرض على النيابة العامة للتحقيق.