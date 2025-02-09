رئيس جامعة مطروح يتابع انتظام العملية التعليمية مع انطلاق الفصل الدراسي الثاني

تابع رئيس جامعة مطروح الدكتور مصطفى النجار، اليوم الأحد، انتظام العملية التعليمية بكليات الجامعة مع انطلاق الفصل الدراسي الثاني للعام الجامعي 2024 /2025م، وقدم التهنئة لعمداء الكليات، وأعضاء هيئة التدريس، والطلاب، وجميع العاملين بالجامعة، متمنيًا لهم فصلًا دراسيًا موفقًا مليئًا بالنجاح والإنجازات الأكاديمية.

وأكد الدكتور النجار على أهمية الالتزام الكامل بالمنهج الدراسي، مشيرًا إلى أن الجامعة تواصل تطوير بنيتها التحتية لتوفير بيئة تعليمية ملائمة تضمن استمرارية العملية التعليمية بالشكل المطلوب.

كما أكد رئيس جامعة مطروح على جاهزية القاعات الدراسية والمعامل لتلبية احتياجات الطلاب وتعزيز التفاعل الأكاديمي.

ووجه الدكتور النجار بضرورة الاهتمام بالأنشطة الطلابية وتنمية مهارات الطلاب، مؤكدًا على دور الجامعة في دعمهم وتعزيز مشاركتهم الفعّالة في الحياة الجامعية، بما يسهم في بناء شخصياتهم وتنمية قدراتهم.