انطلاق المؤتمر الصحفي الخاص بفرقة سحر التانجو بحضور سفير الأرجنتين

انطلق منذ قليل المؤتمر الصحفي الخاص بحفل فرقة سحر التانجو الأرجنتينية في مصر، بأحد فنادق القاهرة، بحضور سفير الأرجنتين بالقاهرة، هولجر فريدريكو مارتينسن، والفنان أحمد أبو زهرة، حيث عبّرا عن سعادتهما بهذا الحدث الذي يعكس روح التبادل الثقافي بين البلدين.

يأتي هذا الحدث الفريد بتعاون مشترك بين السفارة الأرجنتينية بالقاهرة ووزارة الثقافة والسياحة والآثار المصرية، وتهدف فعاليات "ليالي مصر" إلى تسليط الضوء على التنوع الثقافي والانفتاح الفني الذي تتميز به مصر، فضلًا عن تعزيز التعاون بين البلدين في مجالات الفنون والثقافة.

وستقام الحفلات في أيام 14 فبراير في فندق والدروف أستوريا القاهرة، ويستمر السحر في دار الأوبرا المصرية في 15 و16 فبراير 2025.