"شرائع الزواج والطلاق في قوانين فرج الله الإخميمي" رسالة دكتوراه بجامعة الإسكندرية

نوقشت بكلية الآداب جامعة الإسكندرية، رسالة الدكتوراه المقدمة من الباحث الراهب القمص بطرس البراموسي، حملت الرسالة عنوان "دراسة ونشر الجزء الثاني من مخطوط مجمع قوانين لفرج الله الإخميمي المدون في 1357م - دراسة شرائع الزواج والطلاق نموذجًا".

تكونت لجنة المناقشة من كلٍ من: الدكتور حمدي عبد المنعم حسين أستاذ التاريخ والحضارة الإسلامية بكلية الآداب جامعة الإسكندرية، رئيسًا ومناقشًا، الدكتور طارق منصور محمد أستاذ الدراسات البيزنطية بكلية الآداب جامعة عين شمس، وأمين عام اتحاد المؤرخين العرب، عضوًا ومناقشًا، الدكتورة رشا فاروق السيد أستاذ الآثار المصرية كلية الآداب جامعة الإسكندرية، مشرفًا، الدكتور يوحنا نسيم يوسف أستاذ القبطيات بجامعة ديفنتي أستراليا مشرفًا مشاركًا.

واجيزت الرسالة عقب المداولة، وتم منح الباحث درجة الدكتوراه في الفلسفة تخصص تاريخ الأقباط مع الإشارة إلى أنها الدكتوراه الأولى على مستوى الجامعات المصرية في تخصص تاريخ الأقباط، والتوصية بطباعتها، كما أعلن أمين اتحاد المؤرخين العرب عن انضمام الباحث إلى الاتحاد.

حضر المناقشة عدد من الآباء رهبان دير البراموس بوادي النطرون وبعض الأديرة القبطية الأخرى، وبعض أعضاء هيئة التدريس بكلية الآداب، وعدد كبير من الباحثين والمهتمين بالدراسات القبطية، كما حضر المناقشة الدكتور هاني خميس عميد كلية الآداب، ورحب برهبان دير البراموس وأعضاء لجنة المناقشة وقدم التهنئة للباحث، مشيدًا بمحتوى الدراسة، وأهمية نشر التراث.