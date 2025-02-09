محافظ أسوان: دفن الأمير كريم الحسيني بمقبرة الأغاخان جاء تنفيذا لوصيته وبقرار من الحكومة

أعرب اللواء دكتور إسماعيل كمال، محافظ أسوان، عن تعازيه للطائفة الإسماعيلية في وفاة الأمير كريم الحسيني الاغاخان الرابع والإمام الـ 49 للطائفة الإسماعيلية، وذلك نيابة عن الحكومة، مشيرًا إلى أن الراحل أوصى بدفنه بجوار جده الأغاخان الثالث، السلطان محمد شاه، والبيجوم أم حبيبة.

وأكد المحافظ أن الأمير رحيم الأغاخان الخامس أعرب عن امتنانه العميق للحكومة المصرية وللرئيس عبد الفتاح السيسي، لما تم من إجراءات سريعة لإنهاء مراسم الجنازة، سواء عبر السفارة المصرية في البرتغال أو داخل مصر، حيث تم استقبال الجثمان وتسهيل استخراج التراخيص اللازمة وتصريح الدفن.

أكد محافظ أسوان أن رئيس مجلس الوزراء، دكتور مصطفى مدبولي، أصدر قرارًا خاصًا بالسماح بدفن الأمير الراحل في مقبرة الأغاخان بمدينة أسوان، تنفيذًا لوصيته ، مشيرًا إلى الارتباط التاريخي لأسرة الأغاخان بالمحافظة منذ قدوم الأمير محمد شاه للعلاج من الروماتويد.

وأشاد المحافظ بالدور الخيري الكبير الذي تقدمه أسرة الأغاخان، موضحًا أن مؤسسة "أم حبيبة" التابعة للأسرة تسهم في دعم المجتمع المدني بمحافظة أسوان من خلال العديد من المبادرات التنموية والخدمية.

كما كشف المحافظ عن رغبة الأسرة في اقتصار مراسم نقل الجثمان إلى البر الغربي، وصولًا إلى مقبرة الأغاخان، على أفرادها فقط، ليتمكنوا من قضاء وقت خاص مع الفقيد قبل وداعه إلى مثواه الأخير.

وانطلقت مراسم تشييع جنازة الأمير كريم الحسيني الاغاخان الرابع والإمام ال 49 للطائفة الإسماعيلية يتقدمها اللواء إسماعيل كمال، محافظ أسوان، والأمير رحيم أغاخان، الأغاخان الخامس، وأسرته وعدد من القيادات فى أسوان.

وتحركت الجنازة من أمام مقبرة العقاد حتى ميدان الدكتور مجدى يعقوب أمام مجمع محاكم أسوان، وتم نقل الجثمان عبر مركب في النيل ليدفن فى مثواه الأخير، فى مقبرة الآغاخان غرب أسوان والتى يرقد فيها الأغاخان الثالث السلطان محمد شاة الحسينى، والذى بنى مقبرة على ربوة عالية على الطراز الفاطمى.

كان جثمان الأمير كريم أغاخان، زعيم الطائفة الإسماعيلية، والذى وافته المنية، الثلاثاء الماضي، عن عمر يناهز 88 عامًا، قد وصل أمس إلى مطار أسوان، كما وصلت أسرة الأمير كريم إلى مطار أسوان للمشاركة في تشييع الجثمان.