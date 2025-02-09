ثنائية الزمالك فى شباك الإسماعيلي تنقذ لاعبيه من الانتقادات.. وجروس فى خطر

حقق الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، فوزًا مهمًا على نظيره الإسماعيلى، بهدفين دون رد، فى المباراة التى جمعت بينهما مساء يوم الجمعة على ملعب استاد السلام، ضمن منافسات الجولة الـ 12 من مسابقة الدورى المصرى الممتاز.

وجاءت ثنائية الزمالك عن طريق مصطفى شلبي فى الدقيقة الـ18، ونبيل عماد «دونجا» فى الدقيقة الـ92 من اللقاء.

الفارس الأبيض يستعيد هيبته على حساب ولاد العم

وشهدت المباراة حالة طرد للاعب الزمالك ناصر ماهر، فى الدقيقة 86، وذلك بعد قيامه بالتعدي على محمد نصر لاعب الإسماعيلي دون كرة، ليحصل على البطاقة الحمراء بشكل مباشر.

وعلى إثر ذلك، اتخذ عبدالواحد السيد، مدير الكرة بنادى الزمالك، إجراء رادع ضد اللاعب بتوقيع غرامة مالية كبيرة عليه، معلنا بأنه سيتم تطبيق اللائحة على أي لاعب مخطئ بالفريق.

وغرامة مالية كبيرة على ناصر ماهر

وأصبح ناصر ماهر مُهددًا بالغياب عن مباراة القمة أمام الأهلي، وذلك في حالة معاقبته بالإيقاف 3 مباريات، حيث يغيب أمام فاركو يوم 11 من الشهر الجاري، وبتروجت يوم 17 من الشهر نفسه، والأهلي يوم 22 من الشهر ذاته.

وأنقذ لاعبو الزمالك أنفسهم بهذا الفوز من الانتقادات المستمرة خلال الفترة الماضية، خاصة بعد خروجهم من هزيمة ثقيلة فى الجولة الماضية أمام بيراميدز بثلاثية نظيفة.

وأشرك السويسري كريستيان جروس، المدير الفني لفريق الزمالك، الصفقات الجديدة من بداية المباراة وحتى نهايتها، وقدموا أداء رائعا، كما حصل محمود جهاد على جائزة أفضل لاعب في المباراة.

وتعرض محمود جهاد للإصابة بإجهاد عضلي وسيتم تجهيزه للمباريات المقبلة، وذلك حسبما أكد الجهاز الطبى للفارس الأبيض.

وعقب انتهاء المباراة، رفض «جروس» منح اللاعبين راحة من مران، أمس السبت، وذلك استعدادًا للمواجهة المقبلة أمام فريق فاركو، على ملعب استاد برج العرب، ضمن منافسات الجولة الـ 13 من عمر مسابقة الدوري.

وكانت نتائج المباريات الأخيرة للفريق الأبيض، قد وضعتهم فى مرمى الانتقادات التي طالت إدارة أبناء ميت عقبة، بسبب ملف التعاقدات، والتجديدات لبعض نجوم الفريق، حيث لم يشهد حتى الآن التجديد لأي لاعب من قبل اللجنة للثمانية الذين ينتظرون التجديد، على رأسهم أحمد مصطفى «زيزو»، وعبدالله السعيد، وحمزة المثلوثي.

بينما على الجانب الآخر، عمق هذا الفوز للزمالك، جراح فريق الإسماعيلي، الذى مازال يقدم واحدا من أسوأ مواسمه ونتائجه.

ورفع الفريق الأبيض رصيده بهذا الانتصار إلى 23 نقطة، في المركز الثالث بجدول ترتيب الدوري الممتاز، بفارق 4 نقاط عن بيراميدز المتصدر، و3 نقاط عن الأهلي الوصيف، بينما تجمد رصيد الإسماعيلي عند 12 نقطة، في المركز الـ14.

جروس فى خطر

ويعيش الزمالك فى تلك المرحلة فترة صعبة جدا، ولذلك لعدم الاستقرار فى النتائج المقدمة، وكما هو الحال على المستوى الفنى الذى يشهد عدم استقرار.

وكان مصدر قد قال لـ"البوابة" إن السويسرى جروس غير مطمئن على مستقبله مع الفريق، فى ظل ما يتردد عن تحدث أحد أعضاء مجلس إدارة الزمالك مع أحد المدربين الأجانب، من أجل ترشيحه لمهمة القيادة الفنية للفارس الأبيض بدلاً منه.