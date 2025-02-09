الرئيس اللبناني يتلقى التهنئة بعيد مار مارون في كاتدرائية مار جرجس

تلقى كلا من رئيس الجمهورية اللبنانية جوزاف عون، والسيدة الأولى نعمت عون، والبطريرك الماروني مار بشارة بطرس الراعي، التهنئة بعيد مار مارون، بعد انتهاء قداس العيد في كاتدرائية مار جرجس المارونية وسط بيروت.

وشارك في القداس إلى جانب الرئيس عون، رئيس مجلس النواب نبيه بري ورئيس الحكومة نواف سلام، إضافة إلى حشد من الشخصيات السياسية والأمنية.

وخلال القداس، توجه البطريرك الراعي بكلمة إلى رئيس الجمهورية، حيث أكد قائلاً: "لقد أعدتم لعيد مار مارون رونقه بانتخابكم رئيسًا للجمهورية بعد فراغ دام أكثر من سنتين، وبانتخابكم عادت الثقة إلى قلوب اللبنانيين والدول العربية والغربية."

وأضاف "لقد زادت هذه الثقة بالأمس بتأليف الحكومة الجديدة التي وُصفت بالإخلاص والإنقاذ". وأعرب عن تمنياته بالنجاح لجميع الوزراء في المهام الكبيرة التي تنتظرهم.