قفزة في أسعار ياميش رمضان 2025

أعلنت شعبة المواد الغذائية بغرفة القاهرة التجارية عن زيادات ملحوظة في أسعار السلع الغذائية و الياميش، مما أثار قلق بين المستهلكين بشأن تأثير هذه الارتفاعات على ميزانياتهم خلال الشهر الكريم.

حيث شهدت أسعار الياميش زيادات متفاوتة هذا العام.

تراوح سعر لفة قمر الدين وزن 400 جرام بين 30 و100 جنيه، بينما بلغ سعر ربع كيلو البندق المقشر 170 جنيها.

كما تراوحت أسعار اللوز بين 120 و150 جنيها للربع كيلو.

وسجل ربع كيلو الزبيب أسعار بين 30 و 70 جنيها. أما جوز الهند، فقد تراوح سعره بين 40 و 60 جنيها للربع كيلو.

وبلغت أسعار ربع كيلو الكاجو المقشر بين 170 و200 جنيه.

كما شهدت السلع الأساسية الأخرى تفاوت في الأسعار.

حيث تراوحت أسعار الجبنة البيضاء ثلاجة بين 120 و160 جنيها للكيلو، بينما بلغت أسعار الجبنة الرومي التركي بين 220 و280 جنيها للكيلو.

أما الجبنة الفلمنك الحمراء، سجلت أسعار بين 400 و480 جنيها للكيلو.

كما تفاوتت أسعار علبة الجبنة المثلثات بين 10 و 55 جنيها حسب الحجم والعلامة التجارية.

وفي محاولة لمواجهة هذه الزيادات، أعلنت وزارة التموين عن ضخ كميات كبيرة من ياميش رمضان في المجمعات الاستهلاكية بخصومات تتراوح بين 25% و 35%.

ويتم توفير حوالي 60 طن يوميًا في أكثر من 350 فرع بالقاهرة والجيزة، بهدف توفير السلع بأسعار مناسبة للمواطنين.

ومع هذه الزيادات في الأسعار، تنصح وزارة التموين المواطن بالتسوق بحكمة، والبحث عن العروض والخصومات في المعارض والمجمعات الاستهلاكية.

كما يفضل شراء الاحتياجات بكميات مناسبة لتجنب الهدر، والتأكد من جودة المنتجات وتواريخ صلاحيتها.