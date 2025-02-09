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الأحد 09 فبراير 2025
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

حوادث وقضايا

مبيض محارة ينهي حياته شنقا بسبب أزمة نفسية في منشأة القناطر

ارشيفيه
ارشيفيه
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أنهى مبيض محارة حياته شنقا لمروره بأزمة نفسية داخل شقة بدائرة مركز شرطة منشأة القناطر بالجيزة.

تلقى ضباط مباحث مركز شرطة منشأة القناطر بمديرية أمن الجيزة، بلاغا بالعثور على جثة أحد الأشخاص مشنوق داخل شقة سكنية بدائرة المركز، وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية إلى محل البلاغ وبالفحص تبين العثور على جثة مبيض محارة مشنوق ومدلي بحبل مربوط نهايته بجنش المروحة 

بسؤال أسرة المتوفي افادوا باقدامه على إنهاء حياته شنقا لمروره بأزمة نفسية جري نقل الجثة إلي ثلاجة المستشفي تحت تصرف النيابة العامة.

تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات.

 

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