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الأحد 09 فبراير 2025
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

وصول عجول إلى محطة تسمين الماشية جنوب بورسعيد

وصول عجول إلى محطة
وصول عجول إلى محطة تسمين الماشية جنوب بورسعيد
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استقبلت أرض مشروع تسمين الماشية جنوب محافظة بورسعيد، عددا من الماشية والعجول، اليوم الأحد، في إطار جهود المحافظة بتوجيهات المحافظ  اللواء محب حبشي، لزيادة أعداد الماشية والعجول لتلبية احتياجات المواطنين خلال الفترة المقبلة، وضمن استعدادات استقبال شهر رمضان المبارك.

وصول عجول إلى محطة تسمين الماشية جنوب بورسعيد

وصول عجول إلى محطة تسمين الماشية جنوب بورسعيد

 

 وجرى تحديد أوزانهم من خلال ميزان العجول، كما تم الفرز والاختيار فيما بينها للتأكد من صلاحيتها للتداول في الأسواق، بالإضافة إلى أنه جاري استقبال عدد من العجول الإضافية الأخرى، وذلك تنفيذا لتوجيهات محافظ بورسعيد، واشراف عام المشروع، دكتورة فاتن صلاح، ومدير المحطة، دكتور امير غريب.

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