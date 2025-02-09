الدورى الإيطالى.. الشعراوى يقود روما لمواجهة فينيزيا

أعلن كلاوديو رانييري المدير الفنى لفريق روما، تشكيل فريقه الذى يواجه به نظيره فينيزيا، وذلك بعد قليل على ملعب "استاد بير لويجي بينزو"، ضمن منافسات الجولة الـ 24 من عمر مسابقة الدورى الإيطالى لكرة القدم.

تشكيل روما

وجاء تشكيل فريق روما كالتالى:

حراسة المرمى: ميل سفيلار.

خط الدفاع: جيانلوكا مانشيني، إيفان نديكا، ديفين رينش، انجيلينو، زكي شيليك.

خط الوسط: بريان كريستانتي، لوكاس جورنا دواث، باولو ديبالا.

خط الهجوم: ستيفان الشعراوي، أرتيم دوفبيك.

تشكيل فينيزيا

بينما أعلن ايزيبيو دي فرانشيسكو المدير الفنى لفريق فينيزيا تشكيل فريقه، والذى جاء كالتالى:

حراسة المرمى: يونوت رادو.

خط الدفاع: اليساندرو ماركاندالي، فالي كاندي، جاي إدزيس.

خط الوسط: كيكي بيريز، هانس نيكولوسي كافيالي، جيانلوكا بوسيو، ميكائيل إليرتسون، يوهان يوبواه.

خط الهجوم: دانيل فيلا، أليسيو زيربين.



ويحتل فريق روما المركز التاسع برصيد 31 نقطة، بينما يقع فريق فينيزيا فى المركز 19 برصيد 16 نقطة.

