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الأحد 09 فبراير 2025
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

العالم

الرئيس الأوكراني يؤكد ضرورة زيادة الجهود العالمية لتقليص قدرات صناعة النفط الروسية

زيلينسكي
زيلينسكي
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أكد الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي اليوم /الأحد/ ضرورة زيادة الجهود العالمية لتقليص قدرات صناعة النفط الروسية.. معربا عن امتنانه لجميع الشركاء الذين يشددون العقوبات (على روسيا).
ونقلت وكالة أنباء (يوكرينفورم) الأوكرانية عن زيلينسكي قوله "سنواصل توسيع إنتاج صواريخنا وطائراتنا بدون طيار وندعو جميع الشركاء إلى الاستثمار في صناعة الدفاع في أوكرانيا، لأن هذه استثمارات في حماية الحياة".
وأشار الرئيس الأوكراني إلى أنه خلال الأسبوع الماضي، استخدمت روسيا الاتحادية 1260 قنبلة ونحو 750 طائرة بدون طيار، وأكثر من 10 صواريخ من أنواع مختلفة ضد أوكرانيا.

زيلينسكي النفط الروسي