بلومبيرج : جنود إسرائيليون يواجهون خطر الملاحقة القضائية في الخارج بسبب حرب غزة

قال جنود إسرائيليون قاتلوا في قطاع غزة لبلومبيرج إنهم يواجهون خطر الملاحقة القضائية المحتملة في الخارج بسبب قتالهم بالقطاع.

وأفاد موقع بلومبيرج بأن الجماعات الإسرائيلية تأخذ التهديدات بملاحقة الجنود على محمل الجد، وتطلب منهم حذف صورهم من مواقع التواصل.

وذكر أن القلق من اعتقال جنود إسرائيليين في الخارج دفع بعض شركات التأمين إلى إضافة رسوم جديدة على السفر.

وأوضح الموقع أن السفر بعد انتهاء الخدمة العسكرية يُعد تقليدًا مقدسًا في إسرائيل، حيث يحمل الجنود حقائبهم على ظهورهم ويجوبون أمريكا الجنوبية، أو يسافرون دون استخدام وسائل النقل عبر آسيا.

غير أن الغضب العالمي تجاه حرب غزة، إلى جانب التهديدات بالاعتقال وانتشار وسائل التواصل الاجتماعي، دفع بعض الجنود وأفراد الاحتياط إلى إعادة النظر في خططهم.