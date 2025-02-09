سيد رجب يكشف سبب اهتمامه بتجسيد أدوار متنوعة

أعرب الفنان سيد رجب عن سعادته بردود أفعال الجمهور حول تجسيده وإتقانه للأدوار التي يقدمها، وقبول الجمهور للتنوع في الأدوار التي جسدها.

وتابع الفنان سيد رجب في تصريحات أثناء استضافته في برنامج ضيفي تقديم الإعلامي معتز الدمرداش، أن الخير والشر بداخل كل إنسان، واقدم التنوع لأن الفنان لابد أن يقدم كل شيئ.

وأضاف رجب أن تجسيده لأدوار الشر بشكل كوميدي في بعض الأحيان، يرجع لأن الشرير إنسان في الأصل، ومن حقه أن يكون يمزح ويلقي النكات مثله مثل غيره.

شارك الفنان سيد رجب في عدد كبير من الأعمال الفنية، وقدم من خلالها الكثير من الشخصيات المتنوعة وأبرز أعماله "أبو العروسة، ولاد رزق، وقفة رجالة".