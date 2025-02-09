إنشاء بئرين شاطئيين بالدقهلية بتكلفة 2 مليون جنيه

أكد المهندس ممدوح رسلان، رئيس الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، أهمية تطبيق التكنولوجيات الحديثة فى مجال مياه الشرب والصرف الصحى، ومتابعة تنفيذها بشكل دوري لضمان إيجاد حلول علمية مدروسة لكافة التحديات التى قد تظهر أثناء التطبيق على المدى الطويل.

وأشاد رسلان بالتعاون المستمر بين الشركة القابضة ونوادي الروتاري، داعيًا إلى تعزيز الشراكة بين القطاع الحكومي والمجتمع المدني لدعم الحلول المبتكرة وتحقيق التنمية المستدامة في قطاع المياه.

جاء ذلك أثناء احتفالية مراسم توقيع بروتوكولات أندية الروتارى لتوصيل وصلات مياه الشرب وآبار شاطئية وذلك بالتعاون مع ٨ شركات تابعة للشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى.



ومن جانبه، أكد الدكتور رفعت عبد الوهاب، استشاري البحوث والتطوير ورئيس مشروعات الترشيح الطبيعي بالشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، أن تقنية الترشيح الطبيعي لضفاف الأنهار (River Bank Filtration - RBF) تُعد من الحلول الآمنة والمستدامة لتوفير مياه شرب نقية، مشيرًا إلى دعم الشركة القابضة لهذه التكنولوجيا كحل غير تقليدي لتلبية احتياجات المواطنين، خاصة في محافظات الصعيد.

وأوضح عبد الوهاب أن هذه التقنية تعتمد على المكونات الطبيعية للتربة كوسط ترشيحي دون الحاجة إلى العمليات التقليدية التي تتطلب استخدام مواد كيميائية مثل الشبة والكلور، مما يسهم في تقليل تكاليف الإنتاج بشكل كبير مع الحفاظ على جودة المياه.

وأشار إلى أن تنقية المياه باستخدام هذه "التكنولوجيا الخضراء" الصديقة للبيئة تتم من خلال عمليات طبيعية داخل طبقات قاع وضفاف نهر النيل، وهو نهج مطبق في العديد من الدول المتقدمة.

وأوضحت د. علا النوري، رئيس لجنة المياه والصرف الصحي بالمنطقة الروتارية 2451، أنه تم خلال الاحتفالية توقيع بروتوكولين لإنشاء بئرين شاطئيين بمحافظة الدقهلية، بتكلفة تقدر بنحو 2 مليون جنيه. وأكدت أن هذه المشروعات تأتي ضمن جهود الروتاري في تطبيق حلول مستدامة لتوفير مياه شرب نقية بالمناطق الأكثر احتياجًا، بالتعاون مع الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي.