استقرار أسعار الذهب عند آخر مستويات تداول الأسبوع الماضي.. ارتفاعه عالميًا 6.6%.. وخبراء يؤكدون أهميته للاستثمار

شهدت أسعار الذهب اليوم الأحد، استقرارًا ملحوظ في السوق المصري والصاغة عند آخر مستويات تداول له، في ظل حالة من التوازن بين العرض والطلب في الأسواق المحلية، بعد سلسلة من التذبذبات التي شهدتها أسعار المعدن الأصفر خلال الفترة الماضية.

أسعار الذهب محليًا اليوم

يصل سعر الذهب عيار 24 الآن في السوق المصري والصاغة لـ 4571 جنيه للشراء، و 4548 جنيه للبيع، كما وصل سعر جرام الذهب عيار 22 الآن نحو 4190 جنيه للشراء، و 4169 جنيه للبيع.

أما سعر جرام الذهب عيار 21 الآن في السوق المصري والصاغة

بلغ 4000 جنيه للشراء، و 3980 جنيه للبيع، ووصل سعر جرام الذهب عيار 18 نحو 3428 جنيه للشراء، و 3411 جنيه للبيع.

أما عن سعر الجنيه الذهب الآن في السوق المصري والصاغة بلغ 32000 جنيه للشراء، و 31840 جنيه للبيع.

سعر أوقية الذهب عالميًا

وصل سعر أوقية الذهب نحو 2860 دولار للبيع و 2861 دولار للشراء.

مستوى تاريخي من ارتفاع أسعار الذهب عالميًا

شهد سعر الذهب العالمي ارتفاعا للأسبوع السادس على التوالي، بالإضافة إلى تسجيله مستوى تاريخي جديد خلال الأسبوع الماضي بدعم من التوترات في الأسواق المالية بعد فرض الرئيس الأمريكي دونالد ترامب للتعريفات الجمركية على الشركاء التجاريين لأمريكا، بالإضافة إلى تجدد المخاوف بشأن الوضع في قطاع غزة.

سجل سعر أونصة الذهب العالمي ارتفاع خلال الأسبوع الماضي ارتفاع بنسبة 2.3% وهو ارتفاع للأسبوع السادس على التوالي ليسجل أعلى سعر تاريخي عند 2886 دولار للأونصة ويغلق تداولات الأسبوع عند المستوى 2861 دولار للأونصة بعد أن افتتح تداولات الأسبوع عند 2801 دولار للأونصة.

خلال شهر يناير الماضي، ارتفع الذهب العالمي بنسبة 6.6 % ليسجل الذهب ارتفاع منذ بداية العام بنسبة 9% وذلك بعد ارتفاع تخطى 27% خلال عام 2024 بأكمله، وفق جولد بيليون.

في سياق متصل، قال إيهاب واصف، رئيس شعبة الذهب والمعادن الثمينة في اتحاد الصناعات المصرية، إن سعر الذهب في مصر أغلق الأسبوع الماضي عند مستوى 4000 جنيه للجرام، مقارنة بسعر الافتتاح الذي بدأ عند 3900 جنيه للجرام في بداية الأسبوع.

وأضاف أنه تم تداول الذهب في نطاق سعري ضيق نسبيًا، حيث سجل أعلى مستوى له عند 4030 جنيها للجرام، مما يعكس حالة من التفاؤل والحذر بين المتداولين والمستثمرين في ظل التطورات الاقتصادية المحلية والعالمية.

أسباب ارتفاع أسعار الذهب الأسبوع الماضي

وأشار إلى أن الارتفاع في أسعار الذهب يرجع إلى عدة عوامل، منها ارتفاع الطلب على الذهب كملاذ آمن في أوقات عدم الاستقرار الاقتصادي، بالإضافة إلى تأثيرات التضخم وتقلبات أسعار العملات العالمية، خاصة الدولار الأمريكي بجانب الصراع التجاري بين الولايات المتحدة الأمريكية والصين، مضيفًا أن هذا الارتفاع متوافقًا مع اتجاهات السوق العالمية، حيث تشهد أسواق الذهب العالمية تقلبات متزايدة بسبب التوقعات بشأن السياسات النقدية للبنوك المركزية الكبرى، لا سيما الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، وتأثيرات الأوضاع الجيوسياسية على المدى القصير والمتوسط والرسوم الجمركية.

توقعات أسعار الذهب

وتوقع أن يستمر الذهب في جذب اهتمام المستثمرين خلال الفترة المقبلة، خاصة مع استمرار حالة عدم اليقين في الأسواق المالية العالمية، مما قد يؤدي إلى مزيد من الارتفاعات في الأسعار، على الرغم من أن التقلبات السريعة قد تشكل تحديات للمتداولين في إدارة مخاطرهم.

وأوضح الدكتور عادل عامر، الخبير الاقتصادي، أن أسعار الذهب ترتبط بالبورصات العالمية، والتي قد تشهد ارتفاعًا أو انخفاضًا في الأسعار، وذلك من خلال المضاربات التي تتم في هذه البورصات على مستوى العالم، وكذلك القوة الشرائية للأسهم.

وأضاف الخبير الاقتصادي في تصريح خاص لـ«البوابة نيوز»، أن الذهب هو الملاذ الآمن للاستثمار للمصريين والمواطنين على مستوى العالم، ويستثمرون فيه باستمرار بناءً على أسعاره من حيث الارتفاع أو الانخفاض، موضحًا أن استقرار أسعاره حاليًا يعد بمثابة فرصة جيدة للمقبلين على الزواج من أجل الشراء.