محافظ أسوان: أسرة الأمير الأغاخان ممتنة لمصر وللرئيس على سرعة إنهاء إجراءات الجنازة

أعرب اللواء دكتور إسماعيل كمال، محافظ أسوان، عن تعازيه للطائفة الإسماعيلية في وفاة الأمير كريم أغاخان الرابع، وذلك نيابة عن الحكومة المصرية، مشيرًا إلى أن الراحل أوصى بدفنه بجوار جده الأغاخان الثالث، السلطان محمد شاه، والبيجوم أم حبيبة.

تشييع جنازة الأمير كريم الحسيني الاغاخان الرابع

وأكد المحافظ أن الأمير رحيم أغاخان أعرب عن امتنانه العميق للحكومة المصرية وللرئيس عبد الفتاح السيسي، لما تم من إجراءات سريعة لإنهاء مراسم الجنازة، سواء عبر السفارة المصرية في البرتغال أو داخل مصر، حيث تم استقبال الجثمان وتسهيل استخراج التراخيص اللازمة وتصريح الدفن.

مدبولي يسمح بدفن الأمير كريم أغاخان في مقبرة الأسرة بأسوان

جاء ذلك خلال تصريحات صحفية أدلى بها اللواء دكتور إسماعيل كمال، محافظ أسوان، أثناء تشييع جنازة الأمير كريم أغاخان الرابع، حيث أكد أن رئيس مجلس الوزراء، دكتور مصطفى مدبولي، أصدر قرارًا خاصًا بالسماح بدفن الأمير الراحل في مقبرة الأغاخان بمدينة أسوان، تنفيذًا لوصيته ، مشيرًا إلى الارتباط التاريخي لأسرة الأغاخان بالمحافظة منذ قدوم الأمير محمد شاه للعلاج من الروماتويد.

وأشاد المحافظ بالدور الخيري الكبير الذي تقدمه أسرة الأغاخان، موضحًا أن مؤسسة "أم حبيبة" التابعة للأسرة تسهم في دعم المجتمع المدني بمحافظة أسوان من خلال العديد من المبادرات التنموية والخدمية.

كما كشف المحافظ عن رغبة الأسرة في اقتصار مراسم نقل الجثمان إلى البر الغربي، وصولًا إلى مقبرة الأغاخان، على أفرادها فقط، ليتمكنوا من قضاء وقت خاص مع الفقيد قبل وداعه إلى مثواه الأخير .

وتتمتع أسرة الأغاخان بعلاقة تاريخية وثيقة مع مصر، وخاصة محافظة أسوان، حيث ارتبط اسمها بالمدينة منذ قدوم السلطان محمد شاه، الأغاخان الثالث، إلى أسوان في خمسينيات القرن الماضي للعلاج من مرض الروماتويد، وقرر الإقامة بها نظرًا لطبيعتها الصحية الفريدة. وشيدت الأسرة مقبرة الأغاخان على ربوة عالية غربي أسوان، والتي أصبحت مزارًا شهيرًا بعد وفاته عام 1957.

كما لعبت أسرة الأغاخان دورًا بارزًا في دعم التنمية في مصر، حيث أسست البيجوم أم حبيبة، زوجة الأغاخان الثالث، مؤسسة تحمل اسمها، تركز على المشروعات الخيرية والتنموية، لا سيما في أسوان. وتساهم المؤسسة في دعم التعليم والصحة والتمكين الاقتصادي بالتعاون مع المجتمع المدني، مما عزز من الروابط بين الأسرة الإسماعيلية ومصر.

واستمرت هذه العلاقة حتى وفاة الأمير كريم أغاخان الرابع، الذي أوصى بدفنه بجوار جده الأغاخان الثالث وزوجته أم حبيبة في مقبرة الأسرة بأسوان، تقديرًا للروابط التي جمعتهم بهذه الأرض، وهو ما حرصت الحكومة المصرية على تحقيقه من خلال تسهيل الإجراءات المتعلقة بالجنازة والدفن.

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