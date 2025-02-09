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الأحد 09 فبراير 2025
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

بنوك

إنفوجراف.. البنك المركزي يطلق حملة توعية مالية بالتعاون مع المعهد المصرفي

البنك المركزي المصري
البنك المركزي المصري
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أعلن البنك المركزي المصري، بالتعاون مع المعهد المصرفي المصري (EBI) والوكالة الألمانية للتعاون الدولي (GIZ)، عن إطلاق حملة توعية شاملة للتثقيف المالي، تهدف إلى تعزيز الوعي المالي بين مختلف فئات المجتمع.

وتتضمن الحملة مجموعة من الإصدارات التي تسلط الضوء على موضوعات مصرفية هامة، من بينها كيفية فتح الحسابات البنكية، واستخدام البطاقات المصرفية، والاستفادة من تطبيق InstaPay، إضافة إلى استراتيجيات الشمول المالي، ومفاهيم التضخم، وغيرها من القضايا المالية التي تسهم في تعزيز الثقافة المالية للأفراد وتمكينهم من اتخاذ قرارات مالية سليمة.

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