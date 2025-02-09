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الأحد 09 فبراير 2025
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

الأخبار

أبو الغيط: الدولة الفلسطينية لن تقوم إلا على الأرض المحتلة منذ 1967

احمد ابوالغيط
احمد ابوالغيط
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أعرب الأمين العام لجامعة الدول العربية، أحمد أبو الغيط عن إدانته الشديدة لتصريحات رئيس وزراء دولة الاحتلال حول نقل الفلسطينيين إلى المملكة العربية السعودية، مؤكدًا أن هذه التصريحات تستند إلى "منطق مرفوض تمامًا" وتعكس "انفصالًا تامًا عن الواقع".

ونقل جمال رشدي، المتحدث الرسمي باسم الأمين العام، عن أبو الغيط تأكيده أن الدولة الفلسطينية لن تقوم إلا على أرض فلسطين المحتلة عام 1967، بعاصمتها القدس الشرقية، وضمن حدود تشمل الضفة الغربية وقطاع غزة دون أي فصل بينهما. 

وأضاف أن أي أفكار أخرى لا تعدو كونها "أضغاث أحلام أو أوهام لا وجود لها إلا في أذهان من يروجون لها".

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