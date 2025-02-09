مصرع وإصابة 3 أشخاص إثر انهيار أرضي جنوب غربي الصين

أعلنت السلطات الصينية، مصرع شخص وإصابة اثنين آخرين عقب وقوع انهيار أرضي في قرية نائية بمقاطعة "سيشوان" في جنوب غربي البلاد.

ونقلت شبكة تليفزيون الصين الدولية (سي جي تي إن)، اليوم /الأحد/، عن مسؤولين محليين قولهم إنه تم انتشال جثة شخص من تحت الركام وإنقاذ اثنين آخرين جرى نقلهما إلى المستشفى، فيما لا يزال البحث جاريا عن مفقودين.

وقال مسؤولون محليون: إن الانهيار الأرضي، الذي يُعتقد أنه نجم عن هطول الأمطار لفترات طويلة علاوة على عوامل جيولوجية أخرى، قد تسبب في دفن عشرة منازل ومصانع في قرية "جينبينج" بمدينة "ييبين" تحت الركام.

وأجلت السلطات أكثر من مائتي شخص عن منازلهم ونقلتهم إلى ملاجئ مؤقتة. فيما تم نشر قوة إنقاذ تتألف من أكثر من 900 فرد مدعومة بمعدات حفر وسيارات إطفاء إلى موقع الكارثة.

بدوره.. وجه الرئيس الصيني شي جين بينج، السلطات ببذل كل الجهود الممكنة للبحث عن المفقودين وإنقاذهم.