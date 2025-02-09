رئيس مدينة كفر سعد يتابع مشروعات حياة كريمة

تابع اليوم محمد مكرم الشبراوي رئيس المركز والمدينة في كفر سعد في دمياط سير العمل بمشروعات المبادرة الرئاسية حياة كريمة المشروع القومي لتطوير قرى الريف المصري وذلك بقرية كفر شحاته فى إطار المتابعة المستمرة للمشروعات الجارى تنفيذها بالمبادرة الرئاسية لتطوير الريف المصري "حياة كريمة" بمركز كفر سعد ، تنفيذا لتوجيهات الدكتور أيمن الشهابي محافظ دمياط ، بشأن المتابعة الدائمة والوقوف على مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين بالجودة والكفاءة المطلوبة وفى التوقيتات المحددة لتقديم تلك الخدمات .

و حيث تخلل ذلك لقاءات جماهيرية مفتوحة مع المواطنين للوقوف ميدانيا على طلباتهم ورؤيتها على الطبيعة ودراستها مع الجهات المنفذة للعمل على إيجاد حلول عاجلة لمدى إمكانية تليية مطالب المواطنين فى ضوء القوانين واللوائح والتعليمات المنظمه.

رافق رئيس المدينة أثناء الجولة المهندس عطية النجار نائب القري وبحضور و رضا الحسيني مدير وحدة مركز السيطرة الشبكة الوطنية للطوارئ السلامة العامة واحمد رخا رئيس الوحدة المحلية بكفر شحاته.

تمكنت الوحدة المحلية لمركز ومدينة كفر البطيخ في دمياط من إزاله لحالة تعدى بالبناء لدور اول علوي بمنطقة الربعمائه التابعه لقريه الرياض بمركز كفر البطيخ ليلا تنفيذاً لتوجيهات الدكتور أيمن الشهابي محافظ دمياط ، بشأن التصدي لظاهرة البناء المخالف والتعدى على الأرض الزراعية وبناء على تعليمات رشدى عبد القادر صيام ، رئيس مركز ومدينة كفر البطيخ وتحت إشراف محمد عبد السلام نائب رئيس المدينة من اجل القيام بازاله فوريه لأعمال بناء دور اول علوي بمنطقة الربعمائه التابعه لقريه الرياض ليلا في وجود نهلة بدر رئيس القريه الرياض ومسئول القسم الفني وتمت الازالة ولازالت المتابعة مستمرة لوقف أعمال البناء المخالف.

شنت الوحدة المحلية لمركز ومدينة دمياط ، حملة مكبرة لإغلاق وتشميع مراكز الدروس الخصوصية بحي أول مدينة دمياط، في إطار توجيهات الدكتور أيمن مختار محافظ دمياط، وتعليمات الدكتور سمير عتريس عبدالله رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة دمياط، وبمتابعة عصمت الأطروش نائب رئيس مجلس المدينة، وبمشاركة عادل جلال رئيس الحي، ومسؤول قسم رخص المحلات.