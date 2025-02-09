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الأحد 09 فبراير 2025
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

محافظ السويس يتابع انتظام الدراسة مع الفصل الدراسي الثاني

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تفقد اللواء طارق حامد الشاذلي محافظ السويس يرافقه الدكتور عبدالله رمضان نائب المحافظ مدرسة السويس الثانوية القديمة بنات لمتابعة سير العمل وحضور المدرسين والطالبات وتنفيذ الجدول المدرسي لهيئة التدريس وإنتظام الدراسة فى أول أيام الفصل الدراسي الثاني 
كما رافق المحافظ في الجولة  سيد حمدان وكيل مديرية التربية والتعليم والأستاذة سلمى الشاعر مستشار المحافظ لشئون التعليم والدكتور أيمن شاهين مدير إدارة جنوب السويس التعليمية. 
 

كما تفقد المحافظ مدرسة الامام الشافعي الابتدائية المشتركة لمتابعة سير العملية التعليمية وانتظام الحضور للطلبة والمدرسين.


وأكد المحافظ علي مديري الادارات التعليمية بالمتابعة المستمرة للعملية التعليمية وبذل كل الجهود من أجل الأجيال القادمة.

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سير العملية التعليمية متابعة سير العملية التعليمية طارق حامد الشاذلى بداية العام الدراسي أول أيام الفصل الدراسي الثاني