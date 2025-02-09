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الأحد 09 فبراير 2025
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

الأخبار

رئيس القابضة للمياه: حياة كريمة مبادرة فريدة من نوعها على مستوى العالم

ممدوح رسلان
ممدوح رسلان
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أكد المهندس ممدوح رسلان، رئيس الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي أن مبادرة "حياة كريمة"، التي أطلقها فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي، تعد مبادرة فريدة من نوعها على مستوى العالم، حيث تهدف إلى توفير خدمات مياه الشرب والصرف الصحي في جميع محافظات الجمهورية، بما يسهم في تحسين مستوى معيشة المواطنين.

وأشار رئيس الشركة القابضة خلال تصريحات خاصة لـ البوابة نيوز اليوم الي أن مشاركة المجتمع المدنى والقطاع الخاص في مثل هذه المشروعات يعد أمرًا بالغ الأهمية، مشددًا على ضرورة تعزيز التعاون بين الجهات الحكومية والمجتمع المدني لضمان نجاح المبادرات التنموية وتحقيق أهداف التنمية المستدامة.

وجه ، الشكر إلى جميع نوادي الروتاري لدورهم الفاعل في دعم جهود توصيل الوصلات المنزلية للمواطنين، مشيدًا بمساهمتهم الإيجابية في تحسين الخدمات المقدمة للأسر المصرية.

 

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