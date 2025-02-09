قصور الثقافة تطلق "ملتقى كوكب الشرق" للموسيقى والغناء بأسيوط

انطلقت السبت أولى فعاليات "ملتقى كوكب الشرق للموسيقى والغناء" على مسرح قصر ثقافة أسيوط، تحت شعار "خمسون عاما من الحياة"، ضمن برامج احتفاء وزارة الثقافة بذكرى خمسين عاما على رحيل سيدة الغناء العربي أم كلثوم، ويقام الملتقى تحت رعاية الدكتور أحمد فؤاد هنو، وزير الثقافة، وتنظمه الهيئة العامة لقصور الثقافة، بإشراف الكاتب محمد ناصف، نائب رئيس الهيئة، وتستمر الفعاليات حتى الثلاثاء 11 فبراير.

شهد الافتتاح حضور جمال عبد الناصر، مدير عام إقليم وسط الصعيد الثقافي، د. وليد الشهاوي مدير عام الموسيقى، خالد خليل المشرف على فرع ثقافة أسيوط، معتز عبد الخالق مدير إدارة الفرق بإدارة الموسيقى، د. صفاء حمدان مدير قصر ثقافة أسيوط، الفنان جلال أبو الدهب، المايسترو نصر الدين أحمد، المخرج محمود عيد، القاص والروائي صابر عبد اللاه ولفيف من المبدعين ومسئولي الثقافة بالإقليم والفرع.

بدأت الفعاليات بالسلام الوطني، تلاه كلمة مدير عام الإقليم رحب خلالها بالحضور وأكد أهمية الاحتفاء بـ"كوكب الشرق"، مشيرا إلى أنها ليست مجرد مطربة بل رمز للأصالة والعبقرية الموسيقية في العالم العربي.

وقد أحيت فرقة أسيوط للموسيقى العربية بقيادة المايسترو حسام حسني حفل الافتتاح بتقديم مجموعة من أشهر أغنيات أم كلثوم، شملت: "الأطلال"، "دارت الأيام"، "للصبر حدود"، "طوف وشوف"، "ألف ليلة وليلة"، "الرضا والنور"، "غني لي شوي شوي"، "نصرة قوية". كما قدم حسام حسني عزفا منفردا على العود لعدد من المقطوعات الموسيقية.

يقام الملتقى بإشراف الإدارة المركزية للشؤون الفنية، برئاسة الفنان أحمد الشافعي، وإقليم وسط الصعيد الثقافي، وينفذ من خلال فرع ثقافة أسيوط، بالتعاون مع الإدارة العامة للموسيقى، والإدارة العامة للمهرجانات برئاسة إيمان حمدي، ويأتي احتفاء بمرور خمسين عاما على رحيل كوكب الشرق، وتكريما لمكانتها الفريدة في تاريخ الموسيقى العربية.

وتتواصل فعاليات الملتقى على مدار الأيام المقبلة، حيث يقام اليوم في السابعة مساء عرض فني لفرقة المنيا للموسيقى العربية بقيادة المايسترو بليغ حمدي، وغدا عرض لفرقة الوادي الجديد للموسيقى العربية بقيادة المايسترو أحمد فتحي، وتختتم الفعاليات بعد غد الثلاثاء بعرض لفرقة سوهاج للموسيقى العربية بقيادة المايسترو خالد حبشي.

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