باريس ترحب بتشكيل الحكومة اللبنانية الجديدة

رحبت فرنسا بتشكيل الحكومة اللبنانية الجديدة، بعد أقل من شهر على انتخاب الرئيس جوزيف عون.

وقال المتحدث باسم الخارجية الفرنسية كريستوف لوموان، اليوم /الأحد/، إن فرنسا تقدم خالص التهاني لرئيس البلاد ولرئيس مجلس الوزراء نواف سلام، وكذلك لرئيس مجلس النواب نبيه بري، على مساهماتهم للوصول إلى تشكيل هذه الحكومة الجديدة، متمنية كل النجاح لها في أداء مهمتها التي تأتي في لحظة تاريخية وحاسمة بالنسبة لمستقبل لبنان.

وأضاف أن فرنسا ستقف إلى جانب لبنان لمساعدته على مواجهة التحديات التي تواجه الحكومة الجديدة، معربة عن استعدادها لتقديم الدعم لتنفيذ الإصلاحات اللازمة للتعافي الاقتصادي واستقرار لبنان وأمنه وضمان سيادته والمساهمة في إعادة إعماره.