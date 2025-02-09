بروتوكول تعاون بين الأندية الروتارية وشركات المياه لتنفيذ وصلات جديدة بالقرى

شهد المهندس ممدوح رسلان، رئيس الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى، واللواء هشام ابو النصر محافظ أسيوط، مراسم توقيع عدد من بروتوكولات التعاون المشترك في مجالات المشاركة المجتمعية، لدعم مبادرة المياه من أجل الحياة، وذلك بين عدد ٨ شركات تابعة للشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى، وهى (مياه الاسكندرية – الدقهلية – البحيرة – أسيوط – الأقصر – سوهاج – القليوبية - الفيوم).

ويأتى توقيع البروتوكول فى إطار اهتمام الدولة بتوفير حياة كريمة للمواطنين، وتوصيل المياه للأسر الأولى بالرعاية فى قرى المحافظات المستهدفة، ورفع الوعى البيئى والصحى للفئات المستهدفة خاصة الأطفال وأسرهم، ويهدف البروتوكول لتنفيذ مشروع تمويل أعمال وصلات منزلية وأبار شاطئية، لدعم التنمية المتكاملة، وتطوير وتحديث القرى الأكثر احتياجا بالمحافظات المستهدفة.

جاء ذلك بحضور الأستاذ شريف أديب، محافظ المنطقة الروتارية ٢٤٥١، ورؤساء مجالس إدارات شركات مياه الشرب والصرف الصحى، وعدد من القيادات التنفيذية بالشركة القابضة، وممثلى أندية روتاري، ولجنة المياه بالمنطقة الروتارية، ويمثلها السيدة علا حسين النوري، رئيس لجنة خدمة المجتمع بالمنطقة الروتارية.